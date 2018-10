Von Olivia Kaiser

Mannheim. Dass das Auto in Mannheim erfunden wurde, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Und auch, dass Freiherr Karl von Drais in der Stadt den Prototyp des heutigen Fahrrads gebaut hat. Vor zwei Jahren wurde der 200. Geburtstag des Drahtesels in der Stadt groß gefeiert. Doch Mannheim hat eine lange Tradition, wenn es um Erfindungen und Innovationen geht. "Der Erfindergeist ist ein Teil der Mannheimer DNA", sagt Karmen Strahonja, die Geschäftsführerin des Stadtmarketings. Die Innovationskraft der Stadt möchte sie deshalb in der Ausstellung "Galerie der Innovationen" präsentieren.

Die Computersimulation zeigt, wie die "Galerie der Innovationen" am Alten Messplatz in der Neckarstadt aussehen soll. Simulation: Stadtmarketing Mannheim

Zehn Entwicklungen aus den Bereichen Technik, Gesellschaft und Kultur werden dazu vom 24. Oktober bis 5. Dezember in zehn Frachtcontainern auf dem Alten Messplatz ausgestellt. Es ist die Nachfolgeaktion der "Allee der Innovationen", die vor zwei Jahren auf der Augustaanlage zu sehen war. "Die Grundidee ist gleich", erklärt Strahonja. "Auch bei der Allee haben wir Erfindungen aus Mannheim vorgestellt. Diesmal gibt es allerdings mehr Informationen und Bildmaterial." Jede Neuheit wird in einem Container dargestellt. Sie selbst sind auch Symbol einer Mannheimer Neuheit, denn vor 50 Jahren ging in Mannheim der erste Containerterminal in einem Binnenhafen in Betrieb.

Zehn Mannheimer Fotografen haben die Innovationen in Szene gesetzt. So hat jede Entwicklung ihre eigene künstlerische Umsetzung erfahren. Wichtig ist Karmen Strahonja, dass es sich dabei nicht um reine Firmenpräsentationen handelt. "Die Idee steht ganz klar im Vordergrund", betont sie. So sei es auch schon bei der "Allee der Innovationen" gewesen. Weil die Aktion so erfolgreich war, sei schnell klar gewesen, dass das Konzept weiter gedreht wird. Diesmal mit einem höheren künstlerischen Anspruch.

Dass Mannheim seit Jahrhunderten ein Hort von bahnbrechenden Ideen und Erfindungen war, erklärt Karmen Strahonja mit der Stadtgeschichte: "In Mannheim lebten schon immer Menschen verschiedener Nationen zusammen. Es herrschte ein gewisser Freigeist. In solch einem Milieu sprudeln dann die Ideen." Ein altehrwürdiges Beispiel ist die Mannheimer Schule, die heute als Wegbereiter der Konzertsinfonie gilt.

Hintergrund Die Galerie der Innovationen auf dem Alten Messplatz porträtiert zehn Entwicklungen aus den Bereichen Technik, Kultur und Gesellschaft, die in Mannheim entstanden sind und die für großes Aufsehen sorgen oder gesorgt haben. Das Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie (CEZA) arbeitet mit Museen aus der ganzen Welt zusammen. Spannende Erkenntnisse aus CEZA-Forschungsprojekten [+] Lesen Sie mehr Die Galerie der Innovationen auf dem Alten Messplatz porträtiert zehn Entwicklungen aus den Bereichen Technik, Kultur und Gesellschaft, die in Mannheim entstanden sind und die für großes Aufsehen sorgen oder gesorgt haben. Das Curt-Engelhorn-Zentrum Archäometrie (CEZA) arbeitet mit Museen aus der ganzen Welt zusammen. Spannende Erkenntnisse aus CEZA-Forschungsprojekten sind derzeit in der "Mumien"-Ausstellung in den Reiss-Engelhorn-Museen zu sehen. Contargo/Hafen Mannheim: 1968 eröffnete im Mannheimer Binnenhafen das erste Containerterminal Deutschlands. Die "DevSpaceCloud" des Start-ups Covexo erleichtert das Programmieren. Zewa steht für "Zellstofffabrik Waldhof". Bereits seit 1884 wird Papier in Mannheim hergestellt. Die Produktionsstätten gehören nun zur Firma Essity, die für das neue Zewa Wisch&Weg Quick Pack eine eigene Fertigungslinie entwickelt hat. Josef Anton Sickinger entwickelte in Mannheim um 1900 den Vorläufer des dreigliedrigen Schulsystems, das heute in ganz Deutschland Maßstab ist. Ein innovatives Verkehrskonzept, das Bus, Bahn, Carsharing, E-Roller oder Fahrrad miteinander verzahnt, entsteht im Wohngebiet Franklin. "Die Räuber" von Friedrich Schiller feierten 1782 im Mannheimer Nationaltheater Premiere. Einen Bogen in die Vergangenheit spannt das Traditionshaus in der laufenden Spielzeit mit der Neuinszenierung von "Die Räuber". Das Start-up Opal Analytics hat eine Software konzipiert, die Lebensmittelhändlern hilft, ihre Bestellmengen zu optimieren. Roche erleichtert mit speziellen Produkten den Alltag von Diabetikern. Das Mind-Sphere-Betriebssystem von Siemens optimiert Produktionsanlagen von Betrieben. oka

[-] Weniger anzeigen

"Es waren nie nur technische Entwicklungen, sondern der Erfindungsreichtum ist in vielen Bereichen sichtbar." Aus der Erfinderstadt ist auch eine Gründerstadt geworden. "Dafür stehen die vielen Existenzgründerzentren, die es mittlerweile in Mannheim gibt." Zu den zehn ausgewählten Innovationen haben junge Mannheimer Start-ups ihren Teil beigetragen, doch das Stadtmarketing-Team hat bei der Auswahl auch Historisches berücksichtigt - so wie Schillers Theaterstück "Die Räuber", das 1782 in Mannheim uraufgeführt wurde.

Der Ausstellungsort Alter Messplatz passt für die Geschäftsführerin des Stadtmarketings genau zum Konzept: "In der Neckarstadt leben viele Kreative, das Capitol und die Alte Feuerwache als kulturelle Stätten liegen in unmittelbarer Nachbarschaft."

Info: Die "Galerie der Innovationen" ist vom 24. Oktober bis 5. Dezember täglich von 8 bis 22 Uhr zu sehen. Zudem finden geführte Rundgänge statt. Die Termine und das Rahmenprogramm gibt es im Internet unter www.galerie-der-innovationen.de.