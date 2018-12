Von Gaby Booth

Mannheim. In Mannheim gibt es zwar Mannemer Dreck, aber die Leckerei ist nur etwas zum Naschen. Und mit dem Bekanntheitsgrad der typisch schwäbischen Maultaschen aus Stuttgart oder der Weißwurst aus München kann das lebkuchenartige Gebäck schon gar nicht mithalten. "Es gibt wohl kein typisches Mannheimer Gericht", ärgerte sich Karmen Strahonja, Chefin der Stadtmarketing-Gesellschaft.

Weil Essen und Trinken im Touristikmarketing aber eine große Rolle spielen und die Stadt insbesondere für Wochenendtouristen zunehmend interessanter wird, machte sich die Geschäftsführerin der Stadtmarketing Mannheim GmbH auf die Suche. Ohne Erfolg. Ein typisches Essen aus der Quadratestadt gibt es nicht - bis jetzt. Denn ab sofort steht das "Mannheimer Menü" auf dem Speiseplan.

Vier Mannheimer Sterneköche haben es kreiert und ihre ganz individuellen Akzente gesetzt. Mal regional und bodenständig, mal asiatisch und orientalisch gewürzt, damit die vielen Einflüsse der in der Quadratestadt lebenden Menschen schmeckbar werden. Entstanden ist ein Vier-Gänge-Menü, das nicht in den Mannheimer Restaurants angeboten wird, sondern über das Internet den Weg in heimische Küchen finden soll.

Deshalb werden die Rezepte auf der Facebook-Seite der Stadtmarketing-Gesellschaft präsentiert. Die einzelnen Gänge haben sich Tristan Brand von der Engelhorn Gastro GmbH und Küchenchef des OPUS V, Norbert Dobler, Küchenchef von Dobler‘s Restaurant, Dennis Maier vom Bistro-Restaurant Emma Wolf und Gregor Ruppenthal, der Küchenchef des Marly ausgedacht.

Um es vorweg zu nehmen: Der "Mannemer Dreck" bildet als Mousse zusammen mit marinierten und filetierten Blutorangen und Vanillemark als Dessert den Abschluss des Menüs. Norbert Dobler hat den garantiert nicht kalorienarmen Nachtisch aus zerbröseltem Mannemer Dreck gewählt. Zuvor gibt es als Vorspeise Lachs mit Kohlrabi und allerlei asiatischen Gewürzen. "Der Lachs war im 18. Jahrhundert im Rhein so reich vertreten, dass er in Arbeiterhaushalten mehrmals in der Woche auf den Tisch kam", erklärte Tristan Brandt, warum er sich für den Fisch entschieden hat.

Gregor Ruppenthal wählte die bodenständige Variante eines Zwischengerichts: "Ravioli mit einer Füllung von Lindakartoffeln", gewürzt mit Rosmarin und Oregano, der am Rheinufer wächst. Dazu gibt es Grünkohl und als Spezialität Bottarga - getrockneten Rogen von der Meeräsche. Als Hauptspeise steht Taube mit Topinambur, Hanfsamen und eingelegtem Rettich auf dem Speisezettel. Dennis Maier bereitet die frisch gelieferten Vögel im Backofen und Pfanne zu und serviert dazu aufwendig zubereitete Beilagen.

"Alle Gerichte lassen sich von Hobbyköchen nachkochen" sind die Gastronomen überzeugt. Während die einzelnen Gerichte entstanden, schaute ein kleines Filmteam den Köchen über die Schulter und in die Kochtöpfe. Das Ganze wurde in einer Videoreihe festgehalten, und die Entstehung der einzelnen Gänge kann in einer vierteiligen Serie auf der Homepage der Stadtmarketing-Gesellschaft verfolgt werden.

"So viele Sterneköche nur wenige Gehminuten voneinander entfernt wie in Mannheim - das kennt man sonst nur aus Städten wie Paris oder New York. Ihre Leidenschaft für ihr Handwerk, ihre kulinarische Raffinesse und ihre Verbundenheit mit der Quadratestadt vereinen sie im Mannheim-Menü, das begeisterte Hobbyköche nachkochen können", sagt Karmen Strahonja, und hofft darauf, dass das Mannheim-Menü nicht nur als Marketing-Gag mundet.

Info: www.visit-mannheim.de/mannheim-menue