In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird's wieder laut im Maimarktclub: Time Warp zieht Technofans aus ganz Europa an und stört direkte Anwohner. Symbolfoto: dpa

Mannheim. (pol/mün) Zur Techno-Veranstaltung "Time Warp" am kommenden Wochenende 7. und 8. April will die Polizei bei der An- und der Abreise wieder die Besucher unter die Lupe nehmen. Rund um das Maimarktgelände sind Alkohol- und Drogenkontrollen im Straßenverkehr geplant, heißt es in einer Mitteilung.

Wegen der erwartbaren Verkehrsbeeinträchtigungen bei der An- und Abfahrt wird den Veranstaltungsbesuchern geraten, mit Bus und Bahn anzureisen.

Während der Veranstaltung ist die Polizei mit Beamten auf dem Maimarktgelände und im Umfeld präsent, um die Sicherheit der Veranstaltung zu gewährleisten. Die Polizeiwache am Haupteingang des Maimarktgeländes ist für Anliegen von Besuchern der Veranstaltung geöffnet.

Folgende Tipps gibt die Polizei den Besuchern der "Time Warp":