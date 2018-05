Mannheim. hab. Rami Jaajaa ist ein Vorzeige-Azubi. Einer, den man früher in der Schule als "Einserschüler" bezeichnet hätte. Und in der Halle des Handwerks auf dem Mannheimer Maimarkt (Hallen 27 und 28) arbeitet er mit Hammer und Meißel an rotem Sandstein aus dem Odenwald. Das Teilstück eines spätgotischen Maßwerkfensters, wie es auch am Kölner Dom zu finden sein könnte, hat er in der Mache. Geduldig und langsam, penibel und sorgfältig, wie es sich für menschliche Handarbeit gehört, gibt er dem harten Stein seine Form. Die Steinbildhauerei Erban aus Neckargemünd hat sich bereit erklärt, auf dem Maimarkt demonstrativ ihr Handwerks-Gewerbe vorzustellen. Bei aller Bildhauerfertigkeit - ein Steinmetz bleibt ein Handwerker, betont Inhaber Klaus Erban.

Ob allerdings ein Computer zum Handwerker werden kann, bleibt eine Fragestellung für die nahe Zukunft. Dass aber die Digitalisierung längst auch das Handwerk erfasst hat, ist dagegen unübersehbar. Und sogar bei einer auf den ersten Blick so stark handwerklichen Arbeit wie dem Behauen von Sandstein ist die Digitalisierung im Spiel. Der Sandstein, so hart er auch scheinen mag, wird zunächst mit einer CNC-Fräsmaschine bearbeitet. Die groben Formen erzeugt die Maschine, dann aber kommt der Mensch zum Zug.

Die Feinheiten, Ecken, Spitzen und Kanten sind Sache des Steinmetzes. Trotzdem erleichtert die Fräse die Arbeit. Und beschleunigt die Herstellung. Das Programmieren der Maschine erfordert einige Stunden, das Fräsen selbst einen halben Tag, und dann benötigt ein Steinmetz-Geselle noch einen weiteren Tag für ein unterarmlanges Stück des komplex gestalteten Fenster-Maßwerks.

Schneller geht es drüben bei den Schreinern. Aber auch dort erledigt die CNC-Fräsmaschine bereits die meiste Arbeit. Steffen Haug, Obermeister der Schreinerinnung Region Mannheim, demonstriert, dass ein einfaches Werkstück ohne dreidimensionale Gestaltung in Sekundenschnelle ausgesägt ist. "Die Digitalisierung hat aber nicht nur den Produktionsprozess erfasst, sondern alle Bereiche des Handwerks. Es gibt neue Produkte, es gibt neue Herstellungsverfahren, es gibt neue Kundenbeziehungen", so Detlev Michalke von der Handwerkskammer Mannheim. Entsprechend sind die Ausbildungsinhalte in Bewegung. Sie müssen an die neuen Herausforderungen der Handwerksberufe angepasst werden. Damit steigen auch die Anforderungen an die Auszubildenden. Was die Gewinnung von geeigneten Bewerbern nicht einfacher macht.

Nicht nur im Produktionsprozess verändert sich die Arbeitswelt durch die Digitalisierung, auch in die Kundenbeziehungen dringt der Computer und das Internet vor. Die Vertreter des Elektrohandwerks demonstrieren mit einer 3-D-Brille, welche die Maimarktbesucher testen können, wie man einen Kunden durch ein vorgesehenes Gebäude führen kann, das es noch gar nicht gibt. Damit kann man ihm in einer Simulation zeigen, wie es aussieht, wenn der Auftrag ausgeführt wurde. Soll eine Beleuchtung wirklich an diese Stelle im Zimmer kommen, soll der Lichtschalter wirklich dorthin?

Auch Timo Calik ist Handwerker. Er ist Malermeister, aber seine Handwerker-Ausbildung dient ihm nur noch als unverzichtbare Grundlage für seine Start-up-Idee, mit der er überdimensionale Tapeten nach digitalen Fotovorlagen der Kunden erstellt oder Steinimitationen auf Zementbasis gestaltet. Bei Letzterem muss er Kelle und Spachtel in die Hand nehmen, für die Foto-Tapete reicht ein Computer und eine Druckerei, die das digitale Motiv auf die Kunststofftapete bringt.