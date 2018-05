Von Harald Berlinghof

Mannheim. "Sich Zeit nehmen. Zum Wundern": Der Slogan des Herstellers einer Iglusauna, die außen mit Fichtenholzschindeln belegt ist, scheint wie gemacht für den Maimarkt. Alljährlich schaffen es die Veranstalter, Anbieter von ungewöhnlichen Produkten nach Mannheim zu holen. Kuriositäten, Neuheiten, Maimarktwunder eben. Um sie zu entdecken und um sich wundern zu können, was es alles gibt, muss man sich Zeit nehmen. Dann kann es sein, dass man über ganz besondere Hosenträger stolpert oder über Bürostühle, die mit Infrarotwärme den Rücken entspannen bei Physiotherm in Halle 4. Als Weltneuheit angepriesen wird die nachrüstbare Infrarotbestrahlung für die eigene Dusche.

Wer sich mit dem Gedanken trägt ein Haus zu bauen, der zögert gelegentlich angesichts der Probleme, die ein solcher Hausbau mit sich bringt. Aber auch weil ihm ein Hausbau zu lange dauert. Dem lässt sich üblicherweise begegnen mit einem Besuch im benachbarten Fertighaus-Center. Aber in Halle 32 wartet öko-domo mit einem Slogan auf, der dem Möchtegern-Häuslebauer ins Mark fährt. "Rohbau in vier Tagen" verspricht der Massivbau-Ökopionier, dessen Klimastein aus Holzschnitzeln und Zement geformt ist, der hohl ist, mit Beton gefüllt wird und der mit einer Mineralfaserdämmung eine hocheffiziente Dämmung des Hauses ermöglicht. "Wir verkaufen Häuser, keine Mauersteine", stellt man am Stand von öko-domo aus dem pfälzischen Landau klar. Der Kunde kommt mit seinem geplanten Wunschhaus, den Rest macht die Firma.

Ganz zufällig stößt man beim Schlendern über den Maimarkt auf das "kleinste Fitnessstudio der Welt" in Halle 3. Ein einziges Gerät, mit dessen Vibration man alle Muskelgruppen aktivieren kann, ist dort im Angebot. Martina Wagner demonstriert, wie es sich anfühlt, mit beiden Beinen auf der vibrierenden Platte zu stehen. "Das Gerät arbeitet zehn Minuten, dann ist man fertig", meint ihr Kollege am Stand von Thermofit doppeldeutig. Vorbei geht es an Schalen und Salatbestecken aus Olivenholz und an Kirgisischen Filzhausschuhen in bunten Farben. Und in Halle 32 wird das Thema "Smart Home" neu aufgerollt.

Eine Türsprechanlage von Comexio mit Kamera ermöglicht es, von unterwegs am Smartphone oder am Tablet zu sehen, wer zu Hause an der Tür klingelt. Ist es der Paketbote, kann man ihm sagen, wo er das Päckchen ablegen soll. Und es ist auch möglich, dass sich die Kamera automatisch einschaltet und den Unbekannten aufnimmt, auch wenn er gar nicht klingelt, sondern etwas ganz anderes im Sinn hat.

Das intelligente Haus denkt einfach mit. Es erkennt, wenn es alleine ist. Wenn man nach Hause kommt ist die Hofeinfahrt schon beleuchtet, und wenn man schlafen geht, geht es auch zur Ruhe. Bleibt aber mit Bewegungssensoren wachsam und passt weiter auf.

Auf dem Weg von der geregelten Alltagswelt zum lebenslustigen afrikanischen Dorf kommt man am Harley Davidson-Stand vorbei. Dort dringt "Heart of Gold" von Neill Young aus den Boxen. Ein Stück weiter sind rhythmische Trommelschläge zu hören. Afrika naht. Knallbunte Waren, viel Schmuck, viel Textil und DjuDju Bier - Mango, Banane oder Lager - warten auf die Besucher. Hübsch bunt und filigran sind auch die aufklappbaren Glückwunschkarten, die es an zwei Ständen in den Hallen 10 und 15 gibt. Die Karten kommen aus Vietnam. Kirigami wird die Kunst des dreidimensionalen Papierschneidens dort genannt.

Info: Der Maimarkt ist täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet und dauert noch bis 8. Mai. Programm-Infos im Internet unter maimarkt.de