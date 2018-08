Von Jan Millenet

Mannheim. "Möglichst wenig anfassen. Nicht die Hände abschlecken." Die Anweisungen von Wolfgang Obenauer sind wichtig. Er führt durch einen ganz speziellen Ort, an dem es wirklich nicht vor Sauberkeit strotzt. Es ist die 1973 erbaute Kläranlage in Mannheim-Sandhofen. Und das Händeabschlecken bezieht sich besonders auf die jungen Besucher, die der pensionierte Klärmeister an diesem Tag durch die geheimnisvolle Welt der Wasseraufbereitung leiten darf. Eine Welt, die einerseits zum Staunen bringt. Anderseits schlichtweg zum Naserümpfen. Rund 30 Teilnehmer begrüßt Obenauer im Eingangsbereich. Kinder ab vier Jahren sind dabei. Auch ihre Eltern oder Großeltern. Es ist eine Aktion der Stadt Mannheim in der Ferienzeit, um jungen Menschen einen Blick in die Abwasserwelt zu ermöglichen.

Der achtjährigen Leon aus Feudenheim ist der gemeinsam mit seiner Mutter und der Oma gekommen ist. Ein Strohhut schützt ihn vor der erbarmungslos herabbretternden Sommersonne. Die großen Becken findet er besonders imposant. Allerdings: "Hier riecht es eklig." Mutter und Großmutter lachen. Wäre also ein Job im Klärwerk nichts für ihn? "Nein, ich will Kinderarzt werden", sagt Leon selbstbewusst.

Die riesigen Becken, von denen Wolfgang Obenauer erzählt, sind wirklich eindrucksvoll. Das ganze Klärwerksgelände ist es. Weitläufig, fast idyllisch ruhig, manchmal weht eine erfrischende Brise, die sich jedoch auch schnell in einen Hauch Klärduft verwandeln kann. Je nachdem, woher der Wind gerade weht. Die Kleinen jedoch hören interessiert zu und stellen viele Fragen. "Warum blubbert das so?", bittet der kleine Marlon um Aufklärung, als die Gruppe an den so genannten Belebungsbecken angekommen sind. Dort, so erklärt der ehemalige Klärmeister, würden kleine Tierchen drin leben, die den Schmutz essen. So sehr sich Marlon jedoch anstrengt, er sieht die Tierchen nicht herum springen und guckt fast etwas enttäuscht. Doch auch dafür hat Wolfgang Obenauer eine Erklärung. Es seien Kleinstlebewesen, die so klein sind, dass man sie gar nicht sehen kann.

Becken gibt es jede Menge im Klärwerk Sandhofen, wo Mannheims Abwasser gefiltert und als gereinigtes Wasser wieder in den Rhein fließt. Etwa 960 Kilometer Abwasserleitung gebe es in Mannheim, eine Strecke bis Flensburg, so Obenauer. Rund neun Stunden dauert so ein Kreislauf von stinkiger Brühe, die im Zulauf des Werks ankommt, bis hin zum klaren, aber dennoch nicht trinkbaren Wasser, das in den Fluss entlassen wird. So schätzt es zumindest Wolfgang Obenauer. Dabei durchläuft es einige Stationen, die erst das Grobe, dann das Feine herausfiltern. "Der Zulauf packt bis zu 10.000 Liter Wasser", erklärt der Experte. 4000 Liter könne das Werk auf einmal verarbeiten, der Rest würde gespeichert und nach und nach gesäubert. Dank der Trockenheit wirkt der Zulauf allerdings fast wie ein Rinnsal, von großem Wasserstrom kann nicht die Rede sein. Dennoch sind es bei Trockenwetter etwa 90.000 Kubikmeter Zufluss.

Brigitte Lauth, die Großmutter von Leon, ist zufrieden. Dem Enkel scheint es zu gefallen. "Er hat sich unter einem Klärwerk noch nichts vorstellen können", sagt sie. Und sie zwinkert schelmisch mit dem Auge. "So kann er noch etwas für die Schule lernen, obwohl gerade Ferien sind." Schätzungsweise denken das auch die anderen Erwachsenen, die mit ihren Kleinen den Gang zum Klärwerk angetreten haben. Und manche der jungen Menschen nehmen den Besuch gar sehr ernst. Ein Vater erzählt respektvoll, dass sein Vierjähriger sich davor extra noch einmal eine Folge "Löwenzahn" über Klärwerke angeschaut habe. Überhaupt sind die Kinder sehr aufmerksame Zuhörer und scheinen die Informationen aufzusaugen.

Nach rund zwei Stunden ist die Führung vorbei. "Bitte alle die Hände waschen", fordert Wolfgang Obenauer auf. Aus hygienischen Gründen, versteht sich. Auch Leon kommt mit sauberen Händen aus dem Bad. Ob er sich denn jetzt vorstellen kann, im Klärwerk zu arbeiten. "Nein", sagt er, lächelt und rümpft die Nase. "Ich will immer noch Kinderarzt werden. Hier stinkt es so." Doch der Klärwerksbesuch hat ihm trotzdem gefallen.