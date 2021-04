Mannheim. (dpa) Im Prozess um einen Hygieneskandal am Mannheimer Klinikum hat das Landgericht Mannheim den ehemaligen Klinik-Geschäftsführer zu zwei Jahren und drei Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt. Er habe als Betreiber von Medizinprodukten gegen das Medizinproduktegesetz in besonders schwerem Fall verstoßen und zwischen 2007 und 2014 die Gesundheitsgefährdung von Tausenden Patienten in Kauf genommen, argumentierte das Gericht am Montag. Drei Monate der Strafe gelten als vollstreckt. Überdies soll der 72-Jährige 75.000 Euro an verschiedene Projekte des Uniklinikums zahlen. Der Mann habe Aufgaben für die Beseitigung gravierender Mängel bei der Sterilisierung an Untergebene delegiert, die davon kaum Ahnung hatten und die er nicht kontrollierte.

Sein Verteidiger kündigte Rechtsmittel an. "Das Urteil ist so falsch wie ein Urteil nur sein kann." Das Gericht habe den Fokus auf Vorsatz zuungunsten der Fahrlässigkeit gelegt, kritisierte er. Die Staatsanwaltschaft zeigte sich hingegen zufrieden mit dem Urteil, hatte sie doch auf zwei Jahre auf Bewährung plädiert.

Berichte über Operationen mit verunreinigtem Besteck hatte die Uniklinik Ruf, Patienten und Millionen-Einnahmen gekostet.

Update: Montag, 26. April 2021, 15.15 Uhr

Bewährungsstrafe für Ex-Klinik-Geschäftsführer gefordert

Der Verteidiger beantragte, das Verfahren einzustellen, da seinem Mandanten nur Fahrlässigkeit vorzuwerfen sei.

Von Alexander Albrecht

Mannheim. "Essen hatte Vorfahrt, das Sterilgut kam erst an vorletzter Stelle": Mit diesem prägnanten Beispiel beschreibt Oberstaatsanwalt Peter Lintz die Zustände am Mannheimer Uniklinikum im Herbst 2014, als Kontrolleure des Regierungspräsidiums Karlsruhe (RP) dort die gravierenden Hygienemängel aufdeckten. Tatsächlich war es dem Krankenhaus damals nach Zeugenaussagen wichtiger, dass die unterirdisch transportierten Mahlzeiten warm bei den Patienten ankamen. Die Wagen mit gebrauchtem OP-Material wurden deshalb häufiger zwischengeparkt und blieben stunden- oder gar tagelang im Korridor stehen.

Wenn sich Patienten über das Essen beschwerten, sei das ärgerlich, aber weniger schlimm, so Lintz. Wenn jedoch beim Reinigen und Desinfizieren von Zangen, Skalpellen und Scheren gespart werde, der "Tüv" für den Großteil der "Waschmaschinen" abgelaufen, die zuständige Fachabteilung chronisch unterbesetzt und das Personal kaum qualifiziert sei, dann liege strafbares Handeln vor. "Denn die Menschen sollen ja aus dem Krankenhaus gesünder wieder rauskommen und nicht gefährdet werden", sagt der Oberstaatsanwalt.

Er plädiert am Donnerstag vor dem Mannheimer Landgericht dafür, den angeklagten früheren Klinik-Geschäftsführer wegen Verstößen gegen das Medizinproduktegesetz zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren zu verurteilen, ausgesetzt zur Bewährung. Daneben soll die 3. Große Strafkammer Alfred D. noch eine Geldbuße von 25 000 Euro aufbrummen. Schon nach einer Begehung im Jahr 2007 hätten die RP-Ermittler die dem früheren Krankenhauschef zur Last gelegten Mängel entdeckt. Drei beauftragte externe Institute seien zu ähnlichen Ergebnissen gekommen. Reagiert habe Alfred D. darauf mit Flickschusterei statt eine Lösung aus einem Guss zu präsentieren.

Ja, es seien Reinigungs- und Desinfizierungsgeräte sowie OP-Besteck neu angeschafft und Leiharbeiter eingestellt worden. Das reichte allerdings offenbar nicht. So habe nach D.s Rücktritt ein weiteres Institut Investitionen von zehn Millionen Euro in der Zentralen Sterilgutversorgung ("Steri") veranlasst.

Alfred D. hatte 2007 eine Dienstanweisung seines Vorgängers fortgeschrieben und die Verantwortung für den "Steri" – wie zuvor – dem Leiter der Personal- und Logistikabteilung übertragen. Der war mit dieser Aufgabe offenbar überfordert und zeigte sich bei Hinweisen von Ärzten beratungsresistent. Er wurde bereits zu einer strafrechtlich relevanten Geldstrafe verurteilt.

Landgericht scharf kritisiert

Lintz wirft die Frage auf, ob Alfred D. die Anweisungen auch kontrollierte – durch Stichproben oder Abteilungsberichte. Er glaubt, dass dies der damalige Klinikchef "bedingt vorsätzlich" unterlassen habe, nach dem Motto "Aus den Augen, aus dem Sinn." Positiv wertet der Ankläger, dass der nicht vorbestrafte Alfred D. ein Teilgeständnis abgelegt und das Verfahren vom Bekanntwerden der Hygieneaffäre bis zum Prozess viel Zeit in Anspruch genommen hat.

An den letzten Punkt knüpft Verteidiger Hans-Ulrich Beust an. Er hält dem Landgericht – nicht der 3. Großen Strafkammer – "unglaublich schlampige Arbeit" vor. Alfred D. wurde Anfang 2018 angeklagt, der Prozess ihm aber erst drei Jahre später gemacht. Auf Beusts Nachfragen hieß es stets, es sei eben ein komplexes Verfahren. Dass der Prozess bislang nur zehn Tage gedauert habe und beim nächsten Termin am Montag, 26. April (13 Uhr), das Urteil verkündet wird, zeige, dass es durchaus schneller gegangen wäre. Beust fordert, dass die Kammer dann in ihrer Entscheidung das Verfahren nachträglich einstellt. Alfred D. habe wegen ausgebliebener Kontrollen allenfalls fahrlässig gehandelt. Dann aber hätte die Verhandlung im Oktober 2020 eröffnet werden müssen. Sprich: Beust ist überzeugt, dass die Tat zum Prozessauftakt im Februar bereits verjährt war.

Der Anwalt führt für seine Fahrlässigkeits-These einige Argumente an. Das wichtigste: Alfred D. habe nach 2007 von führenden Mitarbeitern nie Rückmeldungen über Missstände erhalten, vieles davon erst vor Gericht erfahren. Das deckt sich mit der Aussage eines Mikrobiologen, der Informationen über blutverschmiertes OP-Besteck oder Haare darauf an andere Führungskräfte weiterleitete. Warum nicht an Alfred D.? "Ich habe es nicht ausprobiert", gesteht der Arzt. "Keiner der Leute, die etwas zu sagen hatten, sind auf den Angeklagten zugekommen", betont Beust. "Er hat ihnen vertraut."

Sein Mandant sei nicht der knausrige, unnahbare Geschäftsmann, als der er mitunter hingestellt werde, und gegenüber vernünftigen Vorschlägen stets offen gewesen. In seiner Amtszeit seien trotz allgemeinem Kostendruck in sämtlichen deutschen Kliniken 3,5 Millionen Euro in die "Steri"-Abteilung gesteckt worden. Kein Patient habe sich nachweislich durch das Fehlverhalten des Geschäftsführers oder eines Mitarbeiters eine Infektion zugezogen.

Alfred D. sagt in seinem "Letzen Wort", das Verfahren belaste ihn und seine Familie enorm. Er habe insgesamt 250 neue Vollzeitstellen im Klinikum geschaffen, das Patientenwohl sei ihm stets am Herzen gelegen. "Ich habe keine Erklärung für die Vorfälle und bedaure sie." Daran ändern könne er allerdings nichts mehr.

Update: Donnerstag, 15. April 2021, 19.30 Uhr

Mannheim. (dpa-lsw) Im Prozess um einen Hygieneskandal am Mannheimer Klinikum hat die Staatsanwaltschaft eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren auf Bewährung für den ehemaligen Geschäftsführer vorgeschlagen. Die Bewährungszeit für den vor dem Landgericht Mannheim angeklagten Pensionär soll drei Jahre betragen. Er soll nach dem Willen der Staatsanwaltschaft überdies eine Geldauflage von 25.000 Euro bezahlen.

Der Verteidiger beantragte am Donnerstag, das Verfahren einzustellen, da seinem Mandanten nur Fahrlässigkeit vorzuwerfen sei und die fahrlässige Tat verjährt sei. Der Angeklagte hatte sich damit gerechtfertigt, dass er von den ihm unterstellten Führungskräften nicht über Missstände informiert worden sei. Das Urteil wird am 26. April verkündet.

Der Angeklagte muss sich wegen eines möglichen Verstoßes gegen das Medizinproduktegesetz verantworten. Laut Staatsanwaltschaft hat er durch seine Untätigkeit gegenüber Hygieneverstößen zwischen 2007 und dem Ausscheiden 2014 sehr viele Menschen gefährdet. Immerhin würden an der Klinik jährlich 18.000 Eingriffe vorgenommen. Nach Ansicht der Anklage hat der Verwaltungswirt bewusst Maßnahmen unterlassen, um zu verhindern, dass unzureichend sterilisierte OP-Instrumente eingesetzt wurden. Folge seien Schmutz und Rost an OP-Bestecken gewesen.

Das Mannheimer Universitätsklinikum mit rund 5000 Mitarbeitern ist in kommunaler Hand: Während die Fakultät der Universität Heidelberg und damit dem Land zugerechnet wird, gehört die Krankenversorgung zur Stadt.