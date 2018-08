Von Olivia Kaiser

Mannheim. Katharina Roth ist enttäuscht, aber auch stinksauer. Mit mehreren Freuden besuchte die 28-Jährige das Holi-Colour-Festival "Farbgefühle" auf dem Neuen Messplatz in Mannheim. Voller Vorfreude seien sie gewesen. "Ich war das erste Mal auf einem Holi-Festival", erzählt sie. Bei diesen vom indischen Frühlingsfest Holi inspirierten Partys tanzen die Gäste zu elektronischer Musik und werfen in bestimmten Abständen Farbpulver in die Luft. Die Pfälzerin aus Rhodt unter Rietburg hoffte auf Spaß und gute Musik. Dass sie aber in eine Hitzefalle ohne ausreichend Getränke geraten würde, damit hätte sie nicht gerechnet.

Insgesamt 137 Besucher des Festivals mussten aufgrund von Kreislaufproblemen von Rettungskräften behandelt werden. Die alarmierten Polizei und Feuerwehr. Letztere rückten mit Wasserwerfern an, um die Besucher, die reihenweise vom Gelände strömten, abzukühlen.

"Die Johanniter waren mit einem Rettungswagen, einem Medicalcenter und acht Sanitätshelfern vor Ort", erklärt Johanniter-Sprecher Arne Maaß. Ab 16 Uhr sei es dann zu einer stark ansteigenden Patientenzahl gekommen, schließlich habe man sich entschlossen weitere Hilfe anzufordern. "Die große Anzahl der Hilfeleistungen war für die Helfer der Johanniter sehr fordernd. Doch durch die rasche Unterstützung weiterer Einsatzkräfte und der Feuerwehr konnte der Dienst geregelt durchgeführt werden."

Katharina Roth berichtet über chaotische Zustände an den Getränkestationen: "Wir mussten über ein Stunde anstehen, meine Freundin ist schließlich zusammengeklappt", berichtet sie der RNZ. "Als ich dann für uns beide Getränke holen wollte, hieß es: Nur ein Getränk pro Person." Das Personal sei heillos überfordert gewesen. Sie habe einen Verantwortlichen sprechen wollen - ohne Erfolg. Zudem bemängelt sie, dass es zu wenig Schattenspender und Sitzgelegenheiten gegeben habe. Mit ihren Vorwürfen ist Katharina Roth nicht allein, auf der Facebook-Seite des Veranstalters häufen sich die Beschwerden.

Die "Farbgefühl"-Partys, die in ganz Deutschland stattfinden, werden in einer Kooperation zwischen der Holi Concept GmbH aus Berlin und der Twinfalcon GmbH aus Würzburg veranstaltet. Für die Durchführung in Mannheim war die Firma aus Franken zuständig. Projektmanager Alexander Herrmann bedauerte die Schwierigkeiten, die es auf dem Neuen Messplatz gegeben habe. "Es war eine Verkettung unglücklicher Umstände", erklärt er. Durch die asphaltierte Fläche habe sich der Platz in der Hitze bis zu weit über 40 Grad aufgewärmt. Hinzu kam, dass zahlreiche lokale Gastro-Mitarbeiter nicht erschienen seien. "Deshalb hatten wir zu wenig Leute, und das hat zu den langen Wartezeiten geführt." Aufgrund der enormen Belastung hätten dann weitere Servicekräfte das Handtuch geworfen und seien einfach gegangen.

Als ihm die Ausnahmesituation bewusst geworden sei, habe er mit den Einsatzkräften kooperiert, betont Herrmann. Er ließ die Besucher vom Gelände, damit sie sich abkühlen konnten und wieder hinein, obwohl es normalerweise keinen Wiedereinlass gegeben habe. Zudem stellte er Gratiswasser zur Verfügung. "Ich kann mich nur in aller Form bei den Besuchern entschuldigen. Nächstes Mal werden wir es besser machen", versprach Alexander Herrmann.

Ob und wo das Festival im kommenden Jahr stattfindet, liegt auch im Ermessen der Mannheimer Stadtverwaltung. Dort werde man die Geschehnisse genau prüfen, betonte eine Stadtsprecherin. "Dabei sollen auch Auflagen zum Hitzeschutz, wie die Einrichtung von beschatteten Plätzen und die Bereitstellung von Trinkwasserstationen, in Betracht gezogen werden." Wer die Kosten für den Einsatz der Feuerwehr trägt, ist ebenfalls noch zu klären.