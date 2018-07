Von Jan Millenet

Mannheim. Ein Happy End, obwohl am Ende des Films der Hauptdarsteller stirbt? "Das geht", sagt Alexander Zinner geheimnisvoll lächelnd. Er ist Produzent des Films "Himmelsstürmer". Doch mehr will der Leiter der Film-AG Mannheim, unter dessen Dach der 110-minütige Streifen entsteht, nicht verraten. Der Film, an dem Schüler mehrere Mannheimer Schulen beteiligt sind, soll keinesfalls an Spannung verlieren.

Der zehnjährige Luka ist an Blutkrebs erkrankt ist und hat nur noch wenige Monate zu leben. Sein Vater verdrängt die Krankheit, flüchtet sich in seine Arbeit und lässt die Familie mit allen Problemen allein. Die Mutter ist überfordert.

Erst der 16-jährige Mark, ein im Heim aufgewachsener Herumtreiber, bringt die Wende. Er muss eine Sozialstrafe bei Lukas Familie ableisten. Doch dann entwickelt sich eine Freundschaft zwischen den beiden eigentlich sehr gegensätzlichen Jungen. Allerdings läuft ihnen die Zeit davon.

"Die Idee zum Film ist mir zu Hause eingefallen, als wir zu Ostern am Essenstisch saßen", erinnert sich Alexander Zinner. Eigentlich ist der 44-Jährige Wirtschaftsinformatiker und Dozent an der Mannheimer Carlo-Schmid-Schule (CSS).

Es sollte eine Thematik sein, die die breite Masse interessiert. Dramatisch, aber mit einem Happy End. "Ich habe einige Recherchen im Internet durchgeführt", so Zinner. Er fand dabei heraus, dass die Haupttodesursache bei Menschen zwischen zehn und 15 Jahren Leukämie sei. "25 Prozent der Kinder sterben heute noch daran", erläutert er.

Neben einer besonderen Geschichte hat der Filmemacher auch eine besondere Crew zu bieten. Unter den Schauspielern, aber auch in allen anderen Sparten des Filmteams, befinden sich viele junge Menschen. Regie führt Thomas Oberlies, der vor geraumer Zeit mit dem Film "Mannheim - Neurosen zwischen Rhein und Neckar" von sich reden machte, gemeinsam mit der 13-Jährigen Leonie Mändler.

Beim Szenenbild wirkt die 14-jährige Salome Abankwa mit. Hauptdarsteller sind Mauritz Förster (12) und Simon Dressler (18). Die Liste lässt sich weiterführen, beinhaltet aber auch professionelle Schauspieler, Techniker oder Maskenbildnerinnen.

Denn genau das ist es, was die Film-AG ausmacht: Sie bringt Profis von vor oder hinter der Kamera mit jungen Laien zusammen, die Interesse am Filmen haben.

Der Name Film-AG täuscht dabei etwas. Denn die AG ist kein reines Schulprojekt, sie ist eigenständig und abhängig von Fördermitteln. "Einen Spielfilm an nur einer Schule umzusetzen, wäre auch nicht möglich", erklärt Zinner. Die finanziellen Mittel würden dafür genauso wenig ausreichen wie die Betreuer und das Equipment, geschweige denn die nötigen Experten, die sich mit dem Filmen auskennen.

Und so entwickelte sich aus dem ehemaligen Projekt der Carlo-Schmid-Schule, das mit "Mike" schon einen Film hervorbrachte, die Film-AG, die nun zu einer regionalen Institution werden will. "Es zeigte sich, dass die jungen Menschen am Filmemachen interessiert sind. Auch Schüler anderer Schulen", erzählt der AG-Chef.

Das Ziel der Einrichtung: Jugendliche sollen näher an die Medien Film, Fernsehen und Radio herangeführt werden. Sie brauchen keine Vorkenntnisse. In Workshops wird das nötige Wissen vermittelt, damit die jungen Menschen in ein längerfristiges, professionelles Filmprojekt eingebunden werden können. "Man muss für einen Streifen in Spielfilmlänge mit ungefähr drei Schuljahren rechnen", meint der Produzent. Schüler, die Interesse am Filmemachen haben, können sich im Internet bewerben.

Wenn alle Szenen im Kasten sind, startet die Postproduktion, die unter anderem das Schneiden und Vertonen des Films beinhaltet. Auch dabei sind Jugendliche eingebunden. Dann folgt der Gang durch diverse Filmfestivals - und bei erfolgreichem Abschneiden kommt er vielleicht sogar ins Kino. Das wäre ein echtes Happy End.

Info: www.cssfilms.de