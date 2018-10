Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Eigentlich war Johannes Michel sich sicher, dass eine umfassende Restaurierung der Steinmeyer-Orgel nicht mehr in seine Zeit als Kirchenmusikdirektor an der Mannheimer Christuskirche fallen würde. Schließlich hatte die letzte umfassende Überarbeitung des weltweit bekannten Instruments 1984 stattgefunden. Doch als ab 2011 die "Störer und Heuler" immer mehr zunahmen, war dem Bezirks- und Landeskantor klar, dass dieser Kelch nicht an ihm vorübergehen würde. Lederteile waren verschlissen, viele Stellen im Holz undicht geworden. Am Spieltisch brachen und bröckelten die Teile. Die vermeintlichen Lappalien begannen sich zu summieren.

Als auch Orgelsachverständiger Martin Kares feststellte: "Es muss grundlegend etwas passieren", führte kein Weg mehr an einer Generalsanierung vorbei, um den ursprünglichen Klang der 1911 rein pneumatisch erbauten Orgel, die 1939 eine elektropneumatische Steuerung erhielt, wiederherzustellen. Eine ebenso aufwendige wie kleinteilige Arbeit - und ein finanzieller Kraftakt, angesichts von 900.000 Euro Renovierungskosten.

Der ist nun gestemmt. Nach einer zweijährigen Sanierungsphase klingt die größte denkmalgeschützte Orgel in Baden-Württemberg wieder in den schönsten, hellsten und brillantesten Tönen. Mit den Orgelbauern Link und Lenter haben sich zwei erfahrene Firmen dem Instrument angenommen, das Sigfrid Karg-Elert (1877-1933) nur wenige Jahre nach seiner Erbauung als "Mannheimer Wunderwerk" bezeichnete. Der bekannte Leipziger Komponist und Organist sah die gesamte Disposition der Orgel als ideal an, die von deutschen und französischen Meisterorgelbauern unter dem Dach der Firma G. F. Steinmeyer geschaffen worden waren.

"Wir haben es mit einem fünfstöckigen Haus mit engen Verhältnissen zu tun", meinte Orgelbaumeister Markus Lenter, als zum Abschluss der Renovierung das Buch "Das Mannheimer Wunderwerk - Ein Musterbeispiel wieder errungener Klangkultur" vorgestellt wurde. Dabei handelt es sich um die erste umfassende Dokumentation überhaupt, die sowohl die Entstehung des Instruments als auch seine Restaurierungen aufführt. Der Leser erfährt, wer die vergangenen 107 Jahre auf der Orgelbank gesessen hat und lernt die Disposition der Orgel ebenso kennen wie die Orgelbaufamilie Steinmeyer. Das Buch zeigt auf, mit welchem Aufwand das imposante Instrument mit seinen 98 Registern, verteilt auf vier Manuale und Pedal, überarbeitet wurde.

Insgesamt mussten 150.000 Einzelteile in die Hand genommen werden. Technik und Elektrik wurden überarbeitet, der 500 Kilogramm schwere Spieltisch wurde nach dem Vorbild von 1911 ersetzt. Für die Feinabstimmung des Klangs der Register wurden alle 7900 Pfeifen einer Nachintonation unterzogen. Für die 5576 Orgelsäckchen wurde nicht wie üblich Leder vom Schaf, sondern vom australischen Känguru verwendet. Nicht etwa, weil diese besser hüpfen würden, sondern weil das Känguruleder besonders dicht und stabil ist und sowohl Feuchtigkeit als auch Trockenheit gut ausgleichen kann. Die Arbeitsstunden bezifferte Lenter mit 8000 für die Orgel und 1500 für den Spieltisch, welcher nur durch ein dünnes Glasfaserkabel mit der Orgel verbunden ist.

Finanziert wurde die Generalsanierung durch Fördermittel und Spenden. Die Evangelische Landeskirche bewilligte 170.000 Euro, das Landesdenkmalamt sagte rund 80.000 Euro zu. Die Bundesregierung hat Mittel aus einem Förderprogramm angekündigt. Stiftungen halfen ebenso wie viele Einzelspender.

Info: Die Steinmeyer-Orgel der Christuskirche (Werderplatz) im Stadtteil Oststadt erklingt am Sonntag, 4. November, um 18 Uhr. Zsigmond Szathmáry spielt Werke von Frescobaldi, Buxtehude, Bach, Kodály und Liszt. Die Festschrift l ist im Verlag Regionalkultur erschienen und im Buchhandel unter der ISBN 978-3-95505-113-6 zum Preis von 16,90 Euro erhältlich.