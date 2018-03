Mannheim. (otto) Jeden Donnerstag ist sie derzeit in der RTL-Serie "Beste Schwestern" zu sehen. Nun stand sie zur gleichen Zeit auf der Bühne in Mannheim. Die Komikerin, Sängerin und Schauspielerin Mirja Boes und ihre Begleitband, die Honkey Donkeys, spielten die Musik-Comedy-Show "Für Geld tun wir alles".

Der Abend im nicht ganz ausverkauften Capitol erforderte besonders von Boes’ Männern an den Instrumenten - Gitarre, Bass, Schlagzeug, Keyboard, Trompete und Saxofon - den ausgestellt guten Willen, gutmütig auszuführen, was immer ihnen aufgegeben wurde. Als Prinzessin, rosa Einhorn oder Schulmädchen samt Zöpfen hatten sie zeitweise Kostüme zu tragen, die sie lächerlich erscheinen ließen. "Stellt euch einfach vor, die Leute lachen mit euch und nicht über euch", empfahl kaltschnäuzig die Chefin, die ihre Machtposition genüsslich auszukosten schien. "Das waren alles mal richtig gute Musiker, bevor ich sie gebrochen habe", so Boes böse. Dabei spielten die sechs Honkey Donkeys immer noch exzellent, begleiteten vorwiegend rockig die Songs ihrer Frontfrau, erfüllten bereitwilligst ihre Anweisungen sowie selbst ausgefallene Zuschauerwünsche.

Für die Komikerin Mirja Boes liegen die Zeiten, da sie für Geld noch alles zu tun bereit war, bereits zurück. Im Stand-up-Comedy-Teil der Show berichtet die 46-Jährige von den "Nebenjobs, die ich bekleidet habe, bevor ich albern wurde". Sie stand am Fließband, in der Pommesbude und am Bestellschalter eines Drive-In-Restaurants, aus dem sie schließlich "wegen leichter Reizbarkeit" im Umgang mit den Kunden flog. "Die Leute, die durch ein McDrive fahren, haben alle eine Hackfresse", resümiert sie heute. Vielfältige Erfahrungen in verschiedensten Berufen und Situationen greift sie auch in ihrem Song "Jede Frau" auf: "Ich bin deine Schwester, deine Freundin, dein Topmodel, deine Heldin, dein Himmel, deine Hölle und dein Traum."

Ihre Songs hätten mehr Aufmerksamkeit verdient, als sie außerhalb der Show bekommen. Die Komikerin, die bis vor etwa zehn Jahren unter dem Künstlernamen "Möhre" Ballermann-Schlager schmetterte, singt heute eingängigen, deutschen Rock-Pop. An dem Abend nimmt die Musik den gleichen Raum ein wie die Comedy, hinterlässt aber einen stärkeren Eindruck.