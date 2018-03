Mannheim. (gol) In welche Schublade kann man eigentlich 10cc stecken? In gar keine! Zu progressiv für Rock und zu poppig für Progressivrock. Ihr Liebeslied erklärt, dass sie nicht verliebt sind, ihr Reggae beschreibt die Angst vor dunkelhäutigen Menschen. Aber die Band, die 1977 ihren letzten Charterfolg notiert hat, zählt fraglos zur Elite der britischen Unterhaltungsgilde. Einer aus den Gründertagen tourt immer noch, gewissermaßen mit einer Mark-2-Combo: Graham Gouldman.

Im früh ausverkauften Mannheimer Kulturtempel Capitol ließ der 71-Jährige, der einstmals die Yardbirds mit "For your Love" populär gemacht hat, die Siebziger aufleben. Gouldman am Bass, Rick Fenn auf unzähligen Fendergitarren, Paul Burgess hinter dem Schlagzeug sowie Keith Hayman und Ian Hornal am Keyboard klangen heute dank Hightech live sogar besser als das ursprüngliche Lineup.

Mit ihrem "Wall Street Shuffle" begann die lockere Tour entlang der Erinnerungsstraße standesgemäß. Eineinhalb Stunden zeitlose Songs sorgten für ein zufriedenes Publikum. "I’m Mandy, Fly Me", "Good Morning Judge" oder "Arts For Arts Sake" belegten die Unvergänglichkeit von eingängigen Melodien. Besonders staunend stand der Fan daneben, als "Feel the Benefit" angestimmt wurde. Der Chorsatz ist Lennon/McCartney/Harrison würdig, der Raumklang faszinierte, sämtliche komplizierten Übergänge und Tempowechsel klappten wie im Schlaf. Daumen hoch, denn die Komposition aus dem Album "Deceptive Bends" verzauberte über zwölf Minuten. Der Chef bestach auch als leutseliger Frontmann, der zwischendurch ein paar alte Geschichten ausgrub. So beispielsweise, dass ihr wohl erfolgreichster Hit "I´m Not In Love" eigentlich gar nicht aufgenommen werden sollte. Gouldmans Liedzeile "I keep your picture up on the wall, it hides a nasty stain" handelt von einem Riss in der Wand seines Schlafzimmers in Manchester. Er hängte ein Bild seiner Freundin Gloria darüber.

Der erste Kommentar der Band lautete damals: "’I’m not in love’? Was zum Teufel soll das heißen?" Erst als die Studiosekretärin das Stück sang und der Fensterputzer es pfiff, habe er gewusst: Das könnte vielleicht doch etwas werden. Es ist etwas geworden und Gloria seit damals seine Ehefrau.

Wie der Name 10cc entstanden ist, erzählt er besser nicht. Wäre auch nicht ganz britisch, wenn man offen über die durchschnittliche Menge von Sperma bei einem männlichen Orgasmus sinniert.

Kurz vor dem überraschenden Ende der Show erklang der Titel, auf den wohl die meisten der 700 Fans gewartet haben: "Dreadlock Holiday". Bereits nach den drei Tönen stand das Capitol Kopf. Der Sänger bedankte sich beim Publikum auf seine Weise und passte den Refrain an und singt: "I don’t like Mannheim, I love it!" Eine geniale A-capella-Version von "Donna" aus dem Jahr 1972 und der zackige Rausschmeißer "Rubber Bullets" setzten den Schlussakkord unter einen viel zu kurzen Abend.