Von Harald Berlinghof

Mannheim. Ein Luftbild des Planungsbüros orange edge aus Hamburg zeigt die Mannheimer Bundesstraße B38 an ihrer breitesten Stelle. Bis zu zehn Fahrspuren sind darauf inklusive der parallel verlaufenden Begleitstraßen erkennbar. Aus dieser monströsen Stadtautobahn soll der Stadt-Boulevard B38 werden.

Das Projekt der Umgestaltung des nordöstlichen Mannheimer Stadteingangs soll das zwei Kilometer lange Terrain zwischen Viernheimer Kreuz und Mannheimer Straße als lebenswerten Stadtraum zurück gewinnen. Das Stadtentwicklungsprojekt, das keine einfache Straßenneugestaltung ist, wie es Oberbürgermeister Peter Kurz formulierte, wurde bereits im März bei einer Bürger-Informationsveranstaltung ausführlich vorgestellt.

Jetzt wurde es von drei Fach-Ingenieuren im Unterausschuss Konversion präsentiert. Zu einer Abstimmung über das Projekt im Hauptausschuss kam es allerdings dann doch nicht - die CDU-Fraktion sah bei einigen Detailfragen erheblichen Klärungsbedarf.

Der Rückbau der Stadtautobahn soll 2024 in Angriff genommen werden. Die Planer aus Hamburg haben die Maßnahme in drei Bereiche - A, B und C - unterteilt, wobei der Teilbereich A der stadtnahste ist. Begonnen werden soll aber mit dem mittleren Bereich B.

Dort wo das Konversionsgebiet Franklin und das künftige Fachmarktzentrum auf dem Columbus-Quartier liegen. Dadurch wird die Belastung der Straße, die in der Baulast des Bundes liegt, noch einmal ansteigen. Gegenwärtig fahren täglich 68.000 Fahrzeuge über die Straße, die sich fast kerzengerade zwischen den Stadtteilen Vogelstang und Käfertal hindurch zieht.

Eine der Voraussetzungen für die Neuplanung war, dass kein Verlagerungsverkehr auf andere Straßen oder Stadteingänge erfolgen darf. Die Straße soll trotz Rückbau ihre Aufnahmekapazität behalten. Probleme bereiten auch die Querungen, die durch Ampelanlagen gesteuert werden. Es kam die Frage auf, warum man stattdessen keine Kreisel als Verkehrsfluss fördernde Straßen baut. Doch ein Kreisel, der das hohe Verkehrsaufkommen aufnehmen kann, müsste 50 bis 60 Meter Durchmesser haben. Den könne man dort nicht unterbringen, erklärten die Experten.

Zwei Radweg- und Fußgängerbrücken sollen die Straße überqueren, insbesondere zwischen den Stadtteilen Käfertal und Vogelstang bestehe ein hoher Bedarf. Die Umgestaltungen, inklusive der Begrünungen, sollen zunächst in den Bereichen Bund A statt finden.

"Aber wer A und B sagt, muss auch C sagen", meinte Klaus Dietrich von den Fritz-Ingenieuren aus Darmstadt. Der Abschnitt C ist allerdings so stark vom Pendler-Verkehr der A5 geprägt, dass es in diesem Bereich nur geringe Umgestaltungen geben kann. Die Kosten für die gesamte Maßnahme betragen rund 40 Millionen Euro.

"Die Zahl ist auf der Grundlage der Entwurfsplanung errechnet. Das ist aber noch mit vielen Fragezeichen behaftet. Billiger wird es aber sicher nicht", betonte Kurz, der auch darauf verwies, dass bei einer Umwidmung der Bundesstraße zur Stadtstraße die Stadt Mannheim in Zukunft jährlich eine Viertel Million Euro an Unterhaltungskosten bereit stellen müsse. Einen Ausgleich durch das Land sah er nicht. Man bekomme lediglich für die Brückenbauwerke eine Million Euro vom Regierungspräsidium als Sanierungsrückstau.

Schließlich konnten die beiden Experten Klaus Dietrich und Stefan Wammertsperger vom Büro Köhler und Leutwein aufzeigen, dass sich durch eine Einführung von Tempo 50 eine Lärmreduzierung von 2,5 bis 5,5 Dezibel ergebe. Beim Feinstaub und bei den Stickoxiden werde es zu keinen Veränderungen kommen. "Es wird leiser für die Anwohner, sicherer und nicht schmutziger", so Wammertsperger. Und die Fahrzeit für die Pendler auf der Strecke verlängere sich durch die Temporeduzierung nur um 60 bis 70 Sekunden.