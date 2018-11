Mannheim/Brühl. (pol/van) Am Donnerstagvormittag hielt ein verirrtes Reh mehrere Anwohner vom Mannheimer Stadtteil Rheinau bis nach Brühl in Atem.

Nach Angaben der Beamten gingen gegen 9 Uhr gleich mehrere Notrufe von Anwohnern der Rohrhofer Straße in Mannheim-Rheinau ein. Offenbar hatte sich ein kleines Reh in den dortigen Gärten verlaufen.

Foto: Rainer Krämer

Die Polizei soll das Tier "umzingelt" haben, um es dem zuständigen Jagdpächter zu übergeben. Trotz Beruhigungsversuchen gelang es dem Tier jedoch zu flüchten.

Nur wenige Minuten später meldeten sich erneut Anwohner über den Notruf - diesmal aus Brühl. Nach einer zweieinhalbstündigen Fahndung konnte die Polizei das kleine Reh in der Kolpingstraße hinter zwei Mülltonnen auf einem Abstellplatz finden. Ein Mitarbeiter der Tierrettung Mannheim betäubte das Tier, welches anschließend in einem Waldgebiet am Rhein ausgesetzt wurde. Das Tier blieb unverletzt.