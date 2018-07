Mannheim/A656. (pol/van) Bei einem Auffahrunfall am Mittwochnachmittag auf der A656 bei Seckenheim wurden drei Personen leicht verletzt. Das berichtet die Polizei.

Ein 26-Jähriger fuhr kurz nach 17 Uhr mit seinem Fiat auf der rechten Fahrspur in Richtung Heidelberg. Kurz vor der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim fuhr er am Ende des abendlichen Staus einer 29-jährigen VW-Golf-Fahrerin auf und schob diese gegen einen VW-Transporter. In der weiteren Folge wurde der Transporter schließlich auf ein weiteres Fahrzeug geschoben. Der Fiat des 26-Jährigen drehte sich bei dem Zusammenstoß um die eigene Achse und blieb entgegen der Fahrtrichtung auf dem linken Fahrstreifen Stehen.

Die beiden Fahrer des Fiat und des Transporters sowie die Fahrerin des Golf erlitten leichte Verletzungen und wurden nach notärztlicher Erstversorgung in Krankenhäuser eingeliefert. Ihre Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme musste die A656 in Richtung Heidelberg vorübergehend voll gesperrt werden. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen.