Mannheim. (pol/lyd) Zwei Männer im Alter von 31 und 43 Jahren wurden am Montagvormittag bei einem Arbeitsunfall im Rheinauhafen lebensgefährlich verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der eine mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der andere wurde nach seiner Reanimation mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Wie die bisherigen Ermittlungen ergaben, waren die beiden Dachdecker auf dem Dach einer Firmenhalle in der Essener Straße im Rheinauhafen, um dieses zu inspizieren. Dabei brachen sie aus bislang unbekannten Gründen durch das Dach hindurch und stürzten rund acht Meter in die Tiefe.

Das Gewerbeaufsichtsamt Mannheim ist eingeschaltet. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Die Zentrale Kriminaltechnik der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg übernahm die Spurensicherung.