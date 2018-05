Mannheim-Schönau. (pol/mün) Ein doppelter Unterarmbruch, Einblutungen in die Augen, Prellungen und Hautabschürfungen - mit diesen Verletzungen musste am 16. April ein 18-Jähriger in einem Mannheimer Krankenhaus stationär aufgenommen werden. Er und ein 16-Jähriger waren an diesem Abend an der Endhaltestelle in Schönau von neun Personen angegriffen und verletzt worden. Jetzt haben bei zwei Beschuldigten die Handschellen geklickt.

Am Mittwoch wurden ein 16-Jähriger und ein 18-Jähriger inhaftiert, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilen. Sie sollen zusammen mit weiteren sieben Beschuldigten die beiden jungen Männer am 16. April um 19.30 Uhr durch Schläge und Tritte teils schwer verletzt haben. Bei der Durchsuchung bei einem mutmaßlichen Täter wurden außerdem rund 60 Gramm Betäubungsmittel sicher, so die Ermittler.

Die Beschuldigten wurden in Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Die Ermittlungen der Beamten des Hauses des Jugendrechts in Mannheim und der Staatsanwaltschaft Mannheim dauern an.