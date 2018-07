Mannheim. (pol/mare) Ein Lkw-Fahrer war am Dienstagmorgen zugedröhnt hinter dem Steuer gesessen und hat einen Unfall verursacht. Das teilt die Polizei mit.

Am Dienstag kurz nach 8 Uhr fuhr der 47-jährige Sattelzugfahrer auf der Casterfeldstraße von Rheinau kommend in Richtung Neckarau. In Höhe des Ausfädelungsstreifens, der vom Karlsplatz aus auf die Casterfeldstraße führt, überfuhr er die Fahrstreifenbegrenzung rechts und kollidierte mit einem BMW eines 69-Jährigen, der aus Richtung Karlsplatz unterwegs gewesen war und auf die Casterfeldstraße fahren wollte.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise, dass der Lkw-Fahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein Drogenvortest verlief positiv auf Cannabis. Außerdem wurden bei der Auslesung des digitalen Kontrollgeräts des Sattelzugs mehrere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten festgestellt.

Dem Brummifahrer wurde eine Blutprobe entnommen und das Führen eines führerscheinpflichtigen Fahrzeugs bis auf weiteres untersagt.

Es entstand ein Gesamtschaden von 10.000 Euro. Die Ermittlungen der Verkehrsüberwachung Mannheim in dieser Sache dauern an.