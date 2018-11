Mannheim. (hwz) Weit über fünf Millionen Euro sind seit 1986 zusammengekommen, indem Patienten ihr ausgedientes Zahngold in vielen Zahnarztpraxen in Baden-Württemberg und dem Kammerbezirk Nordrhein in die dafür aufgestellten Sammelbüchsen spendeten. 860.000 Euro hat die "Aktion Z - Altgold für die Dritte Welt" allein in den Jahren 2011 bis Ende 2017 eingebracht. Jetzt wurde ein Teil des Geldes bei einer Spendenübergabe im Zahnärztehaus Mannheim an die drei unterstützten Hilfsorganisationen übergeben. 760.500 Euro gehen zu gleichen Teilen an den "Verein Hilfe zur Selbsthilfe" aus Dossenheim sowie die Bonner Vereine "German Doctors" und "Don Bosco Mondo".

Die aktuell gespendeten 253.500 Euro hat der Dossenheimer Verein "Hilfe zur Selbsthilfe" für den Bau eines Jungenwohnheims in Nordost-Indien eingeplant. Wie die stellvertretende Vorsitzende Brigitte Litterer erläuterte, wird das Haus in Mintong im Bundesstaat Arunachal Pradesh gebaut. Dort gehen Kinder vom Stamm der Wanchos zur Schule. "Die Ureinwohner des Himalaya leben in großer Armut in versprengt liegenden Dörfern. Sie erhalten von der Zentralregierung in Delhi keinerlei Unterstützung", erklärte Brigitte Litterer. Die meisten Wancho-Kinder können keine Schule besuchen, da der einfache Weg nach Mintong über drei Stunden dauert.

In den vergangenen Jahren hat der Verein daher in der Mittelpunktgemeinde ein Mädchenwohnheim mit einer Schule errichtet. Jetzt soll ein Wohnheim für Jungen folgen, damit auch sie über das Internat die Möglichkeit zum regelmäßigen Schulbesuch erhalten.

Erstmals geht ein Teil des Geldes auch an die Stiftung Hilfswerk Deutscher Zahnärzte für Lepra- und Notgebiete (HDZ) und die Kinderhilfsaktion "Herzenssache" von Südwestrundfunk, Saarländischem Rundfunk und Sparda-Bank. An die HDZ gehen 75.000 Euro, an "Herzenssache" 25.000 Euro. Beide Organisationen übernehmen nämlich künftig die Aktion von der Landesärztekammer Baden-Württemberg. Dass die erfolgreiche Aktion in ihrer bisherigen Konstellation endet, ist der Bürokratie geschuldet. "Es schwebte immer der Schatten der Besteuerung über dem Projekt", bedauerte Bernhard Jäger, langjähriger Beauftragter der Landeszahnärztekammer Baden-Württemberg für die Altgoldsammelaktion.

Der Staffelstab wird weitergegeben, damit die drei Hilfsorganisationen auch in Zukunft ihre Projekte fortführen können. Die HDZ steht unter der Schirmherrschaft der Bundeszahnärztekammer und hat bereits in der Vergangenheit mit "Verein Hilfe zur Selbsthilfe", "German Doctors" und "Don Bosco Mondo" zusammengearbeitet. Das Hilfsgebiet des Vereins "Herzenssache" erstreckt sich über drei Bundesländer, sodass nun auch die Zahnärzteschaft aus Rheinland-Pfalz und dem Saarland die Spendeninitiative unterstützen. Die drei altgedienten Hilfsorganisationen werden mit 75 Prozent aus dem Spendenerlös gefördert. "Herzenssache" erhält 25 Prozent, um Projekte zu fördern.