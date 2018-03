Mannheim. (pol/mare) Durch Brand eines Abluftaggregates auf dem Dach ist ein Wohn- und Geschäftshaus in den H-Quadraten am Donnerstagabend in Flammen aufgegangen. Seit 18.15 Uhr sind Feuerwehr, Rettungsdienste und die Polizei in der Mannheimer Innenstadt im Einsatz.

Wegen der starken Rauchentwicklung mussten 12 Bewohner das mehrstöckige Wohnhaus vorsorglich verlassen, wie die Polizei mitteilt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten sämtliche Sperrungen um 19.45 Uhr aufgehoben und der Verkehr wieder freigegeben werden. Auch die Bewohner konnten nach Belüftung der Wohnhauses zurück in ihre Wohnungen. Ein im Erdgeschoss befindlicher Imbiss bleibt bis zur endgültigen Überprüfung der Kamin- und Lüftungsanalge durch den Bezirksschornsteinfeger vorübergehend geschlossen.

Update: 22. März 2018, 21.35 Uhr