Von Volker Endres

Gute Nachrichten meldete die Mannheimer Wirtschaftsförderung in ihrem Jahresbericht 2017. Wirtschaftsbürgermeister Michael Grötsch (CDU) hatte dabei zwei Zahlen vor Augen: "Mit einer Arbeitslosenquote von 5,4 Prozent liegen wir auf einem historischen Tiefstand, und 185.400 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte bedeuten einen Höchststand der vergangenen 20 Jahre."

Die schlechtesten Nachrichten des vergangenen Jahres liegen nicht in der Zuständigkeit seines Fachbereichs, rühmte er sich: "Auf die Standortentscheidung von Alstom/General Electric haben wir keinen Einfluss. Der Einsatz gegen weltweit agierende Konzerne ist in gewisser Weise ein Windmühlenkampf", bedauerte Grötsch den Verlust der Arbeitsplätze.

Unternehmen investieren in den Standort Mannheim

Andere Unternehmen bekennen sich hingegen zu Mannheim. So werde die Hauptniederlassung des Baukonzerns Bilfinger zwar vom Stammsitz an der Augustaanlage wegziehen, aber nur auf die andere Seite der Bahnschienen, wo der Konzern im Sommer ein sechsstöckiges Bürogebäude auf dem ehemaligen Vögele-Areal beziehen wird. "Ein großer Erfolg für die Wirtschaftsförderung, die das Unternehmen aktiv bei der Suche nach geeigneten Flächen unterstützt hat", erklärte Christiane Ram, Leiterin der Wirtschafts- und Strukturförderung. Andere Unternehmen investieren hingegen am Standort, schaffen Zukunftsperspektive und Sicherheit: Die Privatbrauerei Eichbaum investiert seit Januar 2017 "einen zweistelligen Millionenbetrag" in den Neubau eines Hochregallagers, der Schmierstoffhersteller Fuchs Petrolub zehn Millionen in neue Prüfstände, oder Roche insgesamt rund 170 Millionen Euro.

"Das zeigt uns, dass Mannheim eine gute Perspektive hat. Die Wirtschaft in unserer Stadt floriert", so Grötsch. Ein weiteres Zeichen dafür sei der Rückgang der Gewerbeanmeldungen, die seit 2014 kontinuierlich abnehmen. Und auch die Zahl der Existenzgründungen, die vor zwei Jahren mit einem Quotienten von 7,7 je 1000 Einwohner noch immer deutlich über dem Landesdurchschnitt (6,2) lagen, aber deutlich hinter der eigenen Quote von 8,5 im Jahr 2014.

"Berufsanfänger und Umsteiger zieht es bei guter konjunktureller Lage eher in eine gut bezahlte Festanstellung", erklärte Ram. Eine Beobachtung, die bundesweite Gültigkeit habe. Die gute Lage belegte Grötsch weiterhin mit 2300 neuen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen und 48 neuen Betrieben, die im Jahr 2017 entstanden sind.

Der wirtschaftliche Erfolg sei zugleich auch Antrieb für eine positive Stadtentwicklung, waren sich Bürgermeister und Fachbereichsleiterin mit Verweis auf die Konversionsflächen einig. "Bis auf vier Baufelder sind alle Flächen vergeben." Als Beispiel brachten sie das heutige Glückstein-Quartier, ursprünglich "Mannheim21" genannt: Rund 4600 Beschäftigte und 1500 Bewohner sollen hier ein Zuhause finden. Und das alles zeitnah.

Stadt bleibt Handelsmetropole

"Sogar so zeitnah, dass wir die im ursprünglichen Namen genannte Zielzeitvorgabe erfüllen - anders, als andere Bauvorhaben mit der ,21’ im Namen", schmunzelte der Wirtschaftsdezernent, räumte aber ein, dass diese anderen Vorhaben "auch von einer anderen Dimension sind". Mannheim bleibe außerdem weiter eine Handelsmetropole. "Die Planken erhalten mit dem Abschluss der Bauarbeiten im Jahr 2019 eine neue Aufenthaltsqualität", ist er sicher. "Wir hoffen, dass dann auch viele Sorgen und Nöten der Anlieger vergessen sein werden."

Der Umbau an sich sei allerdings alternativlos gewesen: "Nach 40 Jahren war das einfach nötig." Grötsch und Ram betonten aber, dass die Wirtschaftsförderung nicht alleine den innerstädtischen Handel vor Augen habe - auch wenn dort anderthalb Mal so viel ausgegeben wird, was an Gehältern in der Stadt erwirtschaftet werde. "Auch in den Einkaufszentren in den Vororten wurde investiert", rundete Ram die Vorstellung des Berichts ab.