Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Eigentlich wollte Maen Zeino nur in Deutschland promovieren und ein wenig Berufserfahrung sammeln. Doch dann brach 2011 in seiner Heimat Syrien der der Bürgerkrieg aus. Plötzlich war die Rückkehr lebensgefährlich. Dass es in seiner Heimat Krieg geben könnte, war für ihn ein Schock, erinnert er sich. "Damaskus erschien mir immer eine sichere Stadt." In Absprache mit seinen Eltern und der Familie entschied er sich, zunächst in Deutschland zu bleiben. Mittlerweile hat er die deutsche Staatsbürgerschaft und lebt in Mannheim.

Maen Zeino selbst bezeichnet sich als "Germano-Syrer". "Ich habe das für mich persönlich Beste aus beiden Kulturen miteinander verbunden", erklärt er. Die deutsche Staatsbürgerschaft zu beantragen war für den 30-jährigen promovierten Apotheker Herzenssache und logische Konsequenz gleichermaßen: "Ich habe die Sprache gelernt und mich integriert." Die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen zu haben, versteht er als die Anerkennung eben dieser Bemühungen. "Ich bin stolz, dass ich das geschafft habe."

Dabei war das alles gar nicht so geplant. Als der junge Syrer 2011 mit einem Stipendium nach Mainz kam, wollte er seine Doktorarbeit in Deutschland schreiben und hatte sich in Sprachkursen am Goetheinstitut in Damaskus gründlich auf den längeren Auslandsaufenthalt vorbereitet. Die deutsche Sprache habe ihm schon immer gefallen, erinnert er sich. Maen Zeino kannte ihren Klang, denn sein älterer Bruder ist mit einer Deutschen verheiratet und lebte bereits seit vielen Jahren in Europa.

Maen Zeino wollte eigentlich zurück in seine Heimatstadt Damaskus und dort als Dozent an der Universität arbeiten. Doch der Bürgerkrieg kam ihm dazwischen. Mittlerweile arbeitet er als stellvertretender Leiter der Apotheke im Diakonissenstiftungskrankenhaus in Speyer. Seit 2016 lebt er in Mannheim, die Stadt hat er sich gezielt ausgesucht. Zwar sei Mannheim nicht so groß wie die Vier-Millionen-Stadt Damaskus, doch er schätze das urbane und multikulturelle Leben dort, sagt Zeino. Die Menschen in der Kurpfalz seien offen und zugänglich, wenngleich doch deutlich zurückhaltender als in Syrien. Maen Zeino lacht, als er das erzählt. Hat er sich selbst doch schon mehrfach dabei erwischt, dass er in manchen Punkten auch schon ein bisschen "deutsch" geworden ist, beispielsweise wenn er im Gespräch auf den hierzulande typischen Körperabstand bedacht ist.

Um eine mögliche Identitätskrise überhaupt nicht erst aufkommen zu lassen, entschloss er sich 2016, zusätzlich zur syrischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft anzunehmen. Durch diesen Schritt habe er mehr innere Ruhe gewonnen, betont er. Die Behördengänge zur Verlängerung der Aufenthaltsgenehmigung fallen weg, das Reisen mit einem deutschen Pass ist wesentlich leichter. Die Politik hat der Wahl-Mannheimer schon immer verfolgt. Jetzt könne er selbst wählen gehen, nennt er einen wichtigen Vorteil.

Erst vor Kurzem ist Maen Zeino nach sieben Jahren erstmals wieder nach Syrien gereist, um für zehn Tage seine Eltern zu besuchen, deren fünf Kinder mittlerweile alle in Europa leben. "Ich bin dankbar für dieses tolerante, aufgeschlossene Elternhaus", sagt er nachdenklich. Familie und Freunde hätten ihn damals bestärkt ins Ausland zu gehen, um seinen beruflichen Weg zu machen. Dass der Krieg in seinem Herkunftsland alles ändern würde, konnte damals niemand ahnen. Vater und Mutter wollen dennoch in Damaskus bleiben. "Einen alten Baum verpflanzt man nicht", zitiert Maen Zeino eine lateinische Lebensweisheit. Auch seine Wurzeln werden immer in Syrien liegen. Doch er freut sich darüber, mit Deutschland eine zweite Heimat gefunden zu haben.