Von Stefan Otto

Mannheim. 50 Jahre sind vergangen, seit die Beatles einem Zebrastreifen in der Abbey Road zu weltweiter Berühmtheit verhalfen. Nun wandelt Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) auf ihren Spuren. Das Foto von ihm und drei weiteren Fußgängern auf einem Zebrastreifen schoss der Mannheimer Fotograf Ben Van Skyhawk.

Es war am 8. August 1969, als die vier Beatles George Harrison, Paul McCartney, Ringo Starr und John Lennon den "Crosswalk" direkt vor den Londoner Abbey Road Studios überquerten. Iain Macmillans Foto wurde zum Cover ihres letzten Albums "Abbey Road" und ist seither eine Ikone der jüngeren Musikgeschichte. Hermann möchte mit seinem ähnlichen Foto auf die Kampagne "1000 Zebrastreifen für Baden-Württemberg - Aktionsprogramm Sichere Straßenquerung" aufmerksam machen. Sie soll Städte und Gemeinden ermuntern, die neuen Spielräume bei der Anlage von Zebrastreifen zu nutzen und Barrieren für den Fußverkehr abzubauen.

"Fußgänger sind im öffentlichen Raum häufig Gefahren ausgesetzt. Das möchten wir ändern", erläutert er den Gedanken hinter dem Fotoshooting. "Wir wollen die Sicherheit für Fußgänger erhöhen, indem wir Wege und Querungen sicher gestalten und dafür sorgen, dass im Südwesten mindestens 1000 neue Zebrastreifen entstehen. Vor allem Kindern, älteren und mobilitätseingeschränkten Menschen soll es ermöglicht werden, sicher am öffentlichen Leben teilzuhaben."

Ein Zebrastreifen in der Stuttgarter Schellingstraße wurde zur Kulisse für die Nachstellung des Beatles-Covers. Foto: Ben Van Skyhawk

Van Skyhawk, der bereits seit 2012 wiederholt für das Landesverkehrsministerium fotografierte, wurde beauftragt, das Foto zu machen. "Sie haben mir die Produktion in die Hand gegeben", sagt der gebürtige Karlsruher, der heute in Mannheim zu Hause ist. Vorgegeben war, dass der Minister, eine Seniorin oder ein Senior, ein Mensch mit Behinderung und ein Schulkind wie die Beatles über einen Zebrastreifen gehen. "Menschen aus der Bevölkerung, die ich aus meinem Umfeld gecastet habe", erläutert der Profifotograf. Im Grund seien es Laiendarsteller, die für das Foto in die vorgegebenen Rollen schlüpften. "Die Seniorin hatte eigentlich keinen Rollator. Den haben wir ihr an die Hand gegeben, um ihr Alter und die eingeschränkte Gehfähigkeit noch ein bisschen zu unterstreichen." Der "Blinde" mit Sonnenbrille und weißem Langstock kann in Wirklichkeit sehen, nur das Mädchen mit dem Schulranzen ist tatsächlich eine Schülerin. "Das ist meine Tochter Heidi", gibt Van Skyhawk preis, "sie wird im September sieben und kommt in die zweite Klasse".

Am 24. Juli, bei den Aufnahmen in der innerstädtischen Stuttgarter Schellingstraße, sei es "unheimlich heiß" gewesen. "Wir hatten zwei Pavillons aufgestellt, damit wir nicht verbrennen", erinnert sich der Werbefotograf. Hermann im Anzug habe sich die Hitze nicht anmerken lassen und auch die Seniorin, 79 Jahre alt, habe das schweißtreibende Shooting "eisern durchgezogen".

Ben Van Skyhawk, der für das Verkehrsministerium zuletzt auch eine Kampagne für Elektromobilität fotografiert hat, sieht Mannheim als ideale Basis seines Schaffens. "Ich will hier auf keinen Fall weg", erklärt der 36-jährige Kreative, der sein Atelier in der Werftstraße im Jungbusch hat. "Aus meiner Sicht boomt die Stadt. Wenn man gute Arbeit leistet und zuverlässig ist, behält man seine Kunden und bekommt einfach immer noch mehr Kunden und noch mehr." Als Autodidakt ist er 2003, unmittelbar nach dem Abitur in Walldorf, in den Beruf eingestiegen. Nach Jahren als Fotoassisstent machte er sich 2009 als Werbefotograf selbstständig und arbeitet seither für zahlreiche Unternehmen und namhafte Großkonzerne innerhalb und außerhalb der Region.