Mannheim. (pol/lyd) Bei dem Mann, der am Montagmorgen des 13. Juli tot in seiner Wohnung in der Neckarstadt-West gefunden wurde, handelt es sich um den 35 Jahre alten Gabriel V. Das teilen die Polizei und die Staatsanwaltschaft Mannheim mit. Gabriel V. studierte seit 2016 an der Universität Heidelberg. Er wurde letztmals am 5. Juli 2020 lebend gesehen, als er sich abends in der Heidelberger Innenstadt aufhielt.

Gabriel V. wurde zuletzt am 5. Juli in Heidelberg gesehen. Acht Tage später, am 13. Juli wurde er tot in seiner Wohnung in Mannheim Neckarstadt gefunden. Foto: Polizei Mannheim

Die rechtsmedizinischen Untersuchungen zur Ermittlung des genauen Todeszeitpunktes dauern noch an. Über das Hinweistelefon gingen bislang mehrere Anrufe ein, die derzeit noch ausgewertet werden. Die Sicherung der Spuren in der Einzimmerwohnung des Opfers sind abgeschlossen. Die Spuren werden derzeit ausgewertet.

Wie die bisherigen Ermittlungen der Soko "Lorbeer" ergaben, soll sich Gabriel V. zu Lebzeiten im Rhein-Neckar-Kreis mit Schwerpunkt im Stadtgebiet Mannheim aufgehalten haben.

Wo sich der Mann zwischen dem 5. Juli und seinem Auffinden aufgehalten hatte oder mit wem er unterwegs war, darüber liegen den Ermittlern keine Informationen vor. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Besondere Bedeutung habe die Klärung folgender Fragen:

Wo hat sich Gabriel V. seit dem 5. Juli 2020 bis zu seinem Auffinden am Morgen des 13. Juli 2020 aufgehalten?

Mit wem hatte er in dieser Zeit Kontakt?

Wann wurde er zuletzt lebend gesehen?

Zeugen, die Hinweise zur Tat, zum Opfer aber auch zu dem noch unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 0621/1744444 zu melden. Anrufe werden rund um die Uhr entgegengenommen. Darüber hinaus können sich Hinweisgeber unter der Telefonnummer 01577/6988567 an das vertrauliche Telefon wenden. Die Zusicherung der Vertraulichkeit wird geprüft, unterliegt allerdings besonderen Voraussetzungen.

Update: Dienstag, 21. Juli 2020, 13.10 Uhr

Mannheim. (pol/mare) Die Polizei hat am Montagmorgen einen 35-jährigen Mann tot in seiner Wohnung in der Neckarstadt gefunden. Wie die Beamten am Dienstag mitteilen, starb er durch Gewalteinwirkung.

Eine noch am Montagnachmittag beim Institut für Rechtsmedizin der Universität Heidelberg durchgeführte Obduktion der Leiche bestätigte den Verdacht, den die Beamten zunächst hatten. Der Mann wurde durch äußere Gewalteinwirkung getötet. Der 35-Jährige wurde nach neuesten Erkenntnissen am 5. Juli letztmals lebend gesehen. Die rechtsmedizinischen Untersuchungen zur Ermittlung des genauen Todeszeitpunktes sind noch im Gange.

Das Polizeipräsidium Mannheim hat unverzüglich eine 45-köpfige Sonderkommission "Lorbeer" eingerichtet, die bereits am Montagvormittag ihre Arbeit aufnahm. Der Schwerpunkt der Ermittlungen liegt derzeit unter anderem auf der Spurensicherung und Spurenauswertung, die durch die Zentrale Kriminaltechnik durchgeführt wird. Darüber hinaus ist die Ermittlung des persönlichen Umfelds des Opfers ein erster wichtiger Baustein der "Soko"-Arbeit.

Zur Klärung der Tat ist die Soko "Lorbeer" besonders auf die Mitwirkung der Bevölkerung angewiesen. Zu diesen Zweck wurde ein Hinweistelefon eingerichtet. Wer Angaben machen kann, kann sich melden unter 0621/174-5555.

Update: Dienstag, 14. Juli 2020, 15.07 Uhr