Mannheim. (pol/mare) Zwei Verletzte und erheblicher Sachschaden: Das ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Donnerstagnachmittag im Stadtteil Luzenberg.

Wie die Polizei mitteilt, fuhr ein 55-Jähriger kurz vor 14 Uhr mit seinem Opel-Transporter auf der Luzenbergstraße stadteinwärts. In Höhe der Sandhofer Straße missachtete er eine rote Ampel und stieß im Einmündungsbereich mit einem ebenfalls 55-jährigen Mercedes-Fahrer zusammen, der von der Hafenbahnstraße kam und bei Grünlicht auf die Luzenbergstraße in Richtung Sandhofen einfuhr.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Transporter gegen das Brückengeländer an der Straßenbahnhaltestelle "Luzenberg" geschleudert. Die zwei Fahrer erlitten hierbei leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser eingeliefert. Beide Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde die Luzenbergstraße stadteinwärts bis etwa 14.45 Uhr voll gesperrt. Der Busverkehr der Linie 53 war in dieser Zeit unterbrochen. Nach Abschluss der Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn von Fahrzeugteilen gereinigt.