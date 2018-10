Mannheim-Waldhof. (pol/rl) Zu einem Verkehrsunfall in der Karl-Feuerstein-Straße kam es am Dienstagnachmittag. Laut Polizeibericht kollidierten in der Unterführung kurz vor 16 Uhr zwei Autos miteinander. Dabei wurden offenbar mehrere Personen verletzt.

Derzeit (Stand: 16.20 Uhr) ist die Unterführung für die Unfallaufnahme gesperrt. Nähere Hintergründe sind bislang nicht bekannt.