Mannheim-Waldhof. (pol/van) Zwei mutmaßliche Dealer gingen der Polizei am Sonntag ins Netz. Wie die Beamten berichten, sollen der 35-jährige Mercedes-Fahrer und sein 31-jähriger Beifahrer gegen 15.50 Uhr in der Straße Unter den Birken kontrolliert worden sein.

Kurz vor der Kontrolle hielt das Auto an. Daraufhin stieg der Beifahrer aus und rannte weg. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Fahrer keinen Führerschein besitzt und offensichtlich Drogen genommen hatte. Ihm wurde im Revier Käfertal eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 35-Jährige wieder entlassen.

Dem Taxi, in welches sich der 35-Jährigen setzte, folgten Polizeibeamte in einem Zivilfahrzeug. Nach kurzer Fahrzeit nahm das Taxi einen weiteren Mann auf. Dabei handelte es sich um den zuvor geflüchteten Beifahrer.

Das Taxi wurde daraufhin in der Karl-Feuerstein-Straße gestoppt und der zugestiegene Gast kontrolliert. Bei der Durchsuchung des 31-Jährigen konnten drei verschweißte Beutel mit Marihuana unter dessen T-Shirt gefunden werden. Das Gesamtgewicht: knapp 180 Gramm.

Der 31-Jährige wurde vorläufig festgenommen und am Montag wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts des Handels bzw. Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge dauern an.