Mannheim. (pol/rl) An den "Falschen" geriet ein Räuber in der Marburger Straße am Samstagabend. Ein 30-Jährige war um 23.30 Uhr auf dem Gehweg unterwegs, als er eine Gruppe von fünf Männern passierte. Einer der Männer hatte ein Messer in der Hand und forderte den 30-Jährige auf, "alles" herauszugeben.

Der 30-jährige Kampfsportler schlug dem Räuber das Messer aus der Hand, wobei er eine Stichwunde am Unterarm erlitt, die später im Krankenhaus behandelt werden musste. Nachdem er dem Angreifer noch mehrere Schläge versetzt hatte, flüchteten der Täter und seine Gruppe.

Der Täter soll etwa 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,70 Meter groß sein. Er hat eine kräftige Figur mit Bauchansatz, kurze, schwarze, glatte Haare und einen 20 Zentimeter langen, schwarzen, gepflegten Bart. Er trug eine dunkle Jeans und ein übergroßes weißes T-Shirt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der 0621/718490 beim Polizeirevier Mannheim-Käfertal zu melden.