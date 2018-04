Mannheim. (pol/red) Gegen 2 Uhr in der Nacht brach auf dem Balkon einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Glückburger Weg ein Feuer aus. Durch ein offenes Fenster gelangte der Rauch in die Wohnung, in der sich der 38-jährige Bewohner alleine befand.

Balkon-Brand in Mannheim-Waldhof













































Er musste mit einer Rauchvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die anderen Bewohner mussten das Haus zwar vorläufig verlassen, konnten aber nach den Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Höhe des Sachschaden wird auf über 200.000,- Euro geschätzt. Die Kriminalpolizei Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.