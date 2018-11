Mannheim. (pol/mare) Am Dienstagabend gegen 16.45 Uhr ist im Saalfelder Weg im Stadtteil Vogelstang ein vierjähriges Kind vom Balkon eines Hochhauses gestürzt. Das teilt die Polizei mit.

Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu, wurde vom Notarzt erstversorgt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Wie die Beamten am heutigen Mittwoch mitteilen, soll sich der Junge Brüche und erhebliche Prellungen zugezogen haben. Ersten Erkenntnissen zufolge habe der Junge mit einem Bruder in der Wohnung gespielt und sei dann auf die Balkonbrüstung geklettert und zehn Meter in die Tiefe abgestürzt.

Der Polizeiposten Vogelstang ermittelt nun wegen des Verdachts der Verletzung der Fürsorge- oder Erziehungsplicht. Das Jugendamt Mannheim wurde über den Vorfall in Kenntnis gesetzt. Hinweise gehen an folgende Rufnummer der Polizei: 0621/707700.

Update: 7. November, 10.21 Uhr