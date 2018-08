Mannheim. (pol/rl) Ein 33-jähriger Lastwagen-Fahrer musste am Mittwochmittag seinen Führerschein abgeben, weil er mit mehr als 2,3 Promille im Blut unterwegs war. Der Mann hatte kurz nach 14 Uhr seinen Lastwagen an der Anlieferungszone eines Einkaufscenters in der Spreewaldallee abgestellt. Er weckte einen anderen Lastwagen-Fahrer der gerade in seinem Fahrerhaus schlief und fragte ihn nach einem Bier. Der Aufgeweckte bemerkte, dass der 33-Jährige stark nach Alkohol roch und meldete dies der Polizei.

Die Beamten nahmen den deutlich betrunkenen Lastwagen-Fahrer mit zum Polizeirevier. Dort wurde ihm nach einem Alkoholtest eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein sowie die Fahrzeugschlüssel und Papiere wurden einbehalten. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr ermittelt.