Mannheim. (pol/van/mare) Der seit Montagnachmittag vermisste 81-jährige Mannheimer ist am Dienstagnachmittag wohlbehalten gefunden worden. Das teilt die Polizei mit.

Polizisten der Inspektion Worms fanden den Mann gegen 15 Uhr unversehrt.

Die Polizei sucht derzeit nach einem Mannheimer, der seit Montagnachmittag vermisst wird. Der 81-Jährige soll gegen 15.30 Uhr seine Wohnanschrift mit seinem Auto verlassen haben. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Eine Fahndung verlief bisher ohne Erfolg, berichten die Beamten weiter.

Bei dem Fahrzeug des 81-Jährigen, mit dem er am gestrigen Nachmittag davon fuhr, handelt es sich um einen grauen Mercedes der A-Klasse mit Mannheimer Zulassung.

Die Polizei stuft das Verhalten des Vermissten als ungewöhnlich ein. Johann F. könne sich in einer hilflosen Lage befinden. Deswegen suchen die Beamten dringend Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben können. Diese gehen an die Rufnummer der Kriminalpolizei, 0621/174-4444, sowie an den polizeilichen Notruf 110 und jede Polizeidienststelle.

Update: Dienstag, 6. August 2019, 16.14 Uhr