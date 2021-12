Mannheim. (pol/lyd) Teilnehmer einer verbotenen Versammlung zogen am Montagabend, ohne Einhaltung der Abstandsregeln oder Maskenpflicht, in mehreren Aufzügen durch die Mannheimer Innenstadt und sorgten für starke Verkehrsbeeinträchtigungen. Das teilt die Polizei mit.

Die seit vergangener Woche beworbene, aber bei der Stadt Mannheim nicht angemeldete Versammlung wurde gegen 18.30 Uhr durch die Versammlungsbehörde verboten. Die am geplanten Treffpunkt, dem Mannheimer Wasserturm, anwesenden Teilnehmer wurden vor Ort von der Polizei angesprochen und auf das Verbot hingewiesen. Ihnen wurde gleichzeitig ein für den Abend gültiger Platzverweis für die Mannheimer Innenstadt ausgesprochen.

Das Versammlungsverbot sowie die ausgesprochenen Platzverweise wurden durch die schnell ansteigende Teilnehmerzahl ignoriert. Sie formierten sich in der Folge zu einem nicht genehmigten Aufzug in Richtung Paradeplatz.

Nachdem dieser zunächst gestoppt werden konnte, bildeten sich mehrere kleinere Aufzüge, welche im Innenstadtbereich immer wieder durch Polizeikräfte angehalten wurden. Bei dem Versuch mehrerer Personen eine Polizeiabsperrung zu durchbrechen, wurden drei Polizisten leicht verletzt. Hierbei setzte die Polizei auch Zwangsmaßnahmen ein. Insgesamt wurden im Verlauf des Abends sechs Polizisten verletzt.

Kurzzeitig formierte sich im Innenstadtbereich auch eine Kundgebung von etwa zehn Gegendemonstranten. Ein Aufeinandertreffen der beiden Gruppen konnte verhindert werden.

Aufgrund der unerwartet hohen Anzahl an Personen, in der Spitze waren etwa 2000 Menschen in mehreren Gruppen im Innenstadtbereich unterwegs, wurden weitere Polizeikräfte alarmiert, unter anderem des Polizeipräsidiums Einsatz. Danach beruhigte sich die Lage in der Stadt spürbar.

Bei einer etwa 120-köpfigen Personengruppe, die sich am "Plankenkopf" bis zuletzt weigerte, den Platzverweisen nachzukommen, wurden die Personalien erhoben.

Insgesamt wurden 121 Personen wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz angezeigt, drei weitere müssen wegen verschiedener Straftaten wie Widerstand oder Beleidigung mit Strafverfahren rechnen. Die letzten Verkehrssperrungen im Innenstadtbereich wurden um 22.15 Uhr aufgehoben, teilte die Polizei mit.

Update: Dienstag, 14. Dezember 2021, 8.10 Uhr

Demo gegen Corona-Maßnahmen legt Innenstadt lahm

Bis zu 800 Menschen demonstrierten am Montagabend gegen die Corona-Maßnahmen und das Impfen. Die Polizei ist mit einem Großaufgebot im Einsatz.

Mannheim. (oka) "Friede, Freiheit, keine Diktatur", skandierten sie und zogen durch die Fressgasse. Am Montagabend haben sogenannte "Spaziergänger" die Innenstadt lahmgelegt. Gegen 18.30 Uhr formierten sich die ersten Demonstranten am Wasserturm. Schnell stießen mehr Menschen hinzu und machten ihren Unmut gegen die Corona-Regeln und das Impfen deutlich.

Zwischen 600 und 800 Demonstranten, so schätzte Patrick Knapp, Leiter der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit im Polizeipräsidium, waren in der City unterwegs. Da auch noch viele "normale" Bürger auf der Straße seien, falle eine genaue Schätzung schwer. Der Verkehr auf dem Ring sowie der Straßenbahnverkehr in der Innenstadt kam zum Erliegen.

"Die Versammlung wurde über die sozialen Medien beworben", erläuterte Knapp. "Sie war aber nicht angemeldet." Daraufhin habe die Stadtverwaltung den Demonstrationszug verboten. Aufgrund des großen Polizeiaufgebots verteilten sich die "Spaziergänger" in den Quadraten. Ziel sei zu verhindern, dass sich die Gruppen wieder vereinen und in einem großen Zug durch die Planken marschieren. "Wir erteilen jedem einen Platzverweis für die Innenstadt, der bis 24 Uhr gilt", so Patrick Knapp.