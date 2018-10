Von Alexander Albrecht

Wenn der Mannheimer Gemeinderat am heutigen Dienstagabend um 19 Uhr zu seiner Sondersitzung zusammenkommt, dann dürfte es hoch hergehen. Auf der Tagesordnung steht lediglich ein Punkt: die wirtschaftliche Situation des Uniklinikums. Und um die ist es nicht rosig bestellt.

Das Krankenhaus braucht Geld - noch viel mehr als angenommen. Erst vor wenigen Tagen war das Kommunalparlament von Oberbürgermeister Peter Kurz hinter verschlossener Tür darüber informiert worden, dass die Stadt der Klinik in den Jahren 2018 und 2019 mit jeweils 20 statt zehn Millionen Euro aushelfen muss. Wie aus der Vorlage für die heutige, von der CDU beantragten Sitzung hervorgeht, soll das Kommunalparlament dem Krankenhaus darüber hinaus kurzfristig 35 Millionen Euro zur Verfügung stellen, was für die Öffentlichkeit überraschend kommt.

Soll der verdoppelte Zuschuss Verluste im operativen Geschäft ausgleichen, werde die neuerliche Finanzspritze dazu benötigt, die Liquidität der Klinik auch für künftige Investitionen zu sichern. Dafür sind 32 Millionen Euro vorgesehen, weitere drei Millionen sollen jährlich dauerhaft in die ambulante Notfallversorgung fließen. Die Uniklinik befindet sich inmitten eines Restrukturierungsprogramms. Geschäftsführer Jörg Blattmann hat sich vorgenommen, dass das Haus 2021 wieder eine "Schwarze Null" schreibt und ab 2023 Gewinne abwirft.

Aktuell leidet die Klinik wie viele Krankenhäuser an einer chronischen Unterfinanzierung durch Bund und Länder. Erst in der letzten Woche haben Stefan Dallinger, der Landrat des Rhein-Neckar-Kreises, und die Fraktionschefs im Kreistag einen entsprechenden Brief an Ministerpräsident Winfried Kretsch᠆mann mit Blick auf die defizitär arbeitenden GRN-Kliniken in Eberbach, Weinheim, Sinsheim und Schwetzingen geschrieben.

In Mannheim kommen die Folgen des Hygieneskandals 2014 samt Imageschaden hinzu. Wochenlang musste damals ein Großteil der Operationen abgesagt werden. Schwer zugesetzt hat der Uniklinik aber auch die Übernahme des Südhessischen Klinikverbunds - ein Millionengrab. Dass die Verluste gegenwärtig höher sind als erwartet, liegt nach Angaben eines Kliniksprechers auch daran, dass es zu Verzögerungen beim Umbau der Intensivstationen gekommen sei.