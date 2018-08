Mannheim. (pol/mün) Eine seltsame Beobachtung machten in der Nacht zu Freitag zwei Nachtschwestern des Alten- und Pflegeheims Pauline-Maier-Haus in Mannheim. Kurz vor zwei Uhr verließ ein unbekannter Mann das Gebäude durch den Haupteingang und hatte zwei befüllte Müllsäcke bei sich. Die beiden Angestellten sprachen zwar den 40 bis 50 Jahre alten Mann an. Doch der reagierte nicht und setzte seinen Weg fort.

Wie sich dann herausstellte, hatte der Mann die Tür der Cafeteria aufgebrochen und einen Kühlschrank mit Getränken ausgeräumt. Am Abgang zum "Unteren Luisenpark" fanden Polizeibeamten später einen Müllsack mit gekühlten Getränken.

Von dem Einbrecher fehlt jede Spur, die Fahndung war erfolglos. Er soll etwa 1,80 Meter groß sein und eine kräftige Gestalt sowie dunkle Haare haben. Bekleidet sei er mit einer schwarzen Hose, einem schwarzen Oberteil sowie eine schwarzen Basecap gewesen.

Zeugen sollen sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der Rufnummer 0621/174-3310 melden.