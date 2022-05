Die Spurensicherung arbeitet am Ort der Polizeikontrolle in Mannheim. Foto: PR Video

Mannheim. (dpa) Nach dem Tod eines Mannes bei einer Polizeikontrolle in Mannheim wird der Einsatz vor allem im Internet heftig kritisiert. Die Gewerkschaft der Polizei (GDP) verurteilte Hass- und Hetzbotschaften in den sozialen Medien im Zusammenhang mit dem Vorfall scharf. GdP-Landeschef Gundram Lottmann sagte, solche Reaktionen seien nicht nur völlig unangemessen, sondern auch menschenverachtend. "Wir alle sind betroffen von dem traurigen Vorfall, vor allem die eingesetzten Beamten selbst. Derzeit ist weder die Todesursache bekannt, noch liegen konkrete Ermittlungsergebnisse vor."

Die Leiche des Mannes soll bald obduziert werden – wann, ist nach Angaben des Landeskriminalamtes (LKA) Baden-Württemberg vom Dienstag noch nicht bekannt. Der 47-Jährige war am Montag während einer Kontrolle durch zwei Polizisten zusammengebrochen und starb im Krankenhaus. Er hatte sich gegen die Kontrolle gewehrt und war von den Beamten überwältigt worden. Was zu seinem Tod führte, ist bisher unklar. Die Staatsanwaltschaft kündigte für den Laufe des Tages eine Mitteilung an.

Die Linken-Bundestagsabgeordnete Gökay Akbulut (Linke) aus Mannheim forderte eine lückenlose Aufklärung des Polizeieinsatzes. Sie erreichten viele Fälle von Gewalteinsätzen durch die Polizei, die nicht zureichend aufgeklärt werden. "Besonders häufig passiert das, wenn es keine Zeugen gibt und keine Videoaufzeichnungen existieren. Strukturelle Defizite in der Polizei müssen beleuchtet werden. Es ist wichtig, mit weiteren Protestveranstaltungen den Druck aufrechtzuerhalten, damit es eine lückenlose Aufklärung gibt."

Im Internet kursieren Videos, auf denen Schläge eines Polizisten gegen den Kopf eines auf dem Boden liegenden Mannes zu sehen sind. Ob dieses Video echt ist oder überhaupt die fragliche Polizeikontrolle zeigt, ist nicht geklärt. Nach Vorwürfen rassistisch motivierter Gewalt hatte das LKA betont, dass der Mann kein türkischer Staatsbürger sei. Solche Spekulationen hatte es zuvor gegeben. Welche Nationalität der 47-Jährige hatte, wurde auch am Dienstag nicht mitgeteilt. "Das spielt für unsere Ermittlungen keine Rolle", sagte der LKA-Sprecher.

Der Vorsitzende des Bundeszuwanderungs- und Integrationsrats (BZI), Memet Kilic, sagte, die Polizei habe als ausführendes Organ der Exekutive in ihrem Handeln weitreichende Eingriffsmöglichkeiten in die Grundrechte der Bürger. Deshalb müsse sie einer wachsamen demokratischen Kontrolle unterliegen: "Das im Netz verbreitete Video über den polizeilichen Einsatz, bei dem ein Mann mit Migrationshintergrund ums Leben kam, sorgt zu Recht für Fragezeichen. Umso wichtiger ist es nun, dass die Polizei Mannheim, das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und die Staatsanwaltschaft eine transparente und rassismuskritische Aufklärung dieses Todes vorantreiben."

Mannheim. Zwei Polizisten wollen einen offenbar verwirrten Mann am Montagmittag gegen 12 Uhr vor einer türkischen Metzgerei am Mannheimer Marktplatz festnehmen – wenige Minuten später versuchen Rettungskräfte, den 47-Jährigen wiederzubeleben. Er stirbt im Krankenhaus. Wie konnte das passieren? Was ist in der Zwischenzeit geschehen? Das sind die zentralen Fragen bei den Ermittlungen des Landeskriminalamts (LKA) in Stuttgart, das den Fall – wie üblich, wenn Kollegen betroffen sind – gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Mannheim übernommen hat.

Nach dem Vorfall kamen nach Angaben eines Polizeisprechers am Abend rund 100 bis 150 Menschen auf dem Marktplatz zusammen. Linke Gruppen forderten in sozialen Medien Aufklärung. Demonstranten warfen der Polizei auf Schildern rassistische Gewalt vor. Das LKA schrieb auf Twitter: "Um Falschmeldungen vorzubeugen, es handelt sich bei dem Verstorbenen NICHT um einen türkischen Staatsbürger." Welche Nationalität der Mann hatte, wurde nicht mitgeteilt.

Die Polizei äußerte sich nicht zu dem Vorfall. Das LKA hat die Ermittlungen - insbesondere zum Verlauf des Polizeieinsatzes - übernommen. Wann mit weiteren Erkenntnissen gerechnet werden kann, blieb zunächst unklar.

Am Dienstag teilte das LKA mit, die Leiche des Verstorbenen solle bald obduziert werden - wann genau sei aber noch nicht bekannt.

Ein WhatsApp-Video, das der RNZ vorliegt, zeigt, wie die beiden Beamten der nur wenige Fußmeter entfernt liegenden H4-Wache den bulligen Mann bereits zu Boden gebracht haben und fixieren. "Isch räsche mich. Isch hol’ en Rischter. Rischter", schreit der Mann in Kurpfälzer Mundart. Immer wieder will der Mann in Bäuchlingslage seinen Oberkörper aufrichten. Das Atmen fällt ihm zunehmend schwer, wie es scheint. Als er seine ganze Kraft zusammen nimmt, den Kopf dreht und einen der Polizisten in den linken Arm beißen will, schlägt ihm dieser zweimal mit der Rechten heftig ins Gesicht. In diesem Moment stoppt der 30-sekündige Videoclip. Der Rest ist unklar.

LKA-Sprecher David Fritsch sagt, dass ein Arzt des Zentralinstituts für Seelische Gesundheit (ZI) die Einsatzkräfte wegen des 47-Jährigen um Hilfe gebeten habe. Deshalb sei es auch keine Routinekontrolle gewesen, als die Beamten gemeinsam mit dem Mediziner den Mann im Bereich G2/H2 "lokalisierten". Er habe sich gewehrt und sei daraufhin überwältigt worden. "Die Kollegen mussten unmittelbaren Zwang anwenden", erklärt Fritsch. Wobei "Zwang" im Polizeirecht ein dehnbarer Begriff sei, der vom einfachen Festhalten über den Einsatz von Pfefferspray und Schlagstock bis zum Gebrauch der Schusswaffe reiche.

Letzteres schließt der Sprecher aus. Vielmehr sei der 47-Jährige den bisherigen Erkenntnissen zufolge "plötzlich kollabiert" und hätte reanimiert werden müssen. Ein Augenzeuge berichtet der RNZ, dass die Ordnungshüter den Mann noch zu ihrem Dienstfahrzeug bringen wollten. "Sie bemerkten allerdings, dass er sein Bewusstsein bereits verloren hatte und machten sofort selbst eine Herzdruckmassage", sagt er. Weder ihnen noch dem Notarzt sei es jedoch gelungen, ihn wiederzubeleben. Während er ins Krankenhaus gebracht wird und den Kampf gegen den Tod verliert, sperrt die Polizei den Tatort mit Flatterbändern ab und befragt Zeugen.

Zum Beispiel Mitarbeitende und Gäste der Metzgerei und eines angrenzenden Restaurants. Es ist zu dieser Zeit schon einiges los auf dem und rund um den Marktplatz. Viele Menschen essen im Außenbereich der Lokale zu Mittag oder flanieren durchs Viertel. Entsprechend dürfte es den LKA-Experten nicht an Hinweisen fehlen, und es gebe wahrscheinlich zahlreiche Handyvideos, wie der Augenzeuge vermutet. Nach drei Stunden werden die Flatterbänder wieder entfernt. Das Landeskriminalamt hat die Leiche beschlagnahmt und erhofft sich von der Obduktion durch die Rechtsmedizin wichtige Ansatzpunkte.

Info: Das Landeskriminalamt nimmt unter der Telefonnummer 0800 / 50 35 03 53 3 Hinweise entgegen. Videos können unter dem Link https://bw.hinweisportal.de/ übermittelt werden.

