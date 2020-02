Einige Fahrgäste mussten am Montag in der Bahnhofshalle ausharren und erkundigten sich nach späteren Verbindungen. Fotos: Peter Dorn

Von Alexander Albrecht

Mannheim. Klatsch, klatsch, klatsch! Unentwegt schlägt am Montagmittag ein teils aus der Verankerung gerissenes Transparent gegen die Litfaßsäule vor dem Mannheimer Hauptbahnhof. "Sabine" klingt wie Peitschenhiebe. Dass drinnen in der vollen Bahnhofshalle kein Sturm der Entrüstung gegen die tobende Furie und vor allem die Bahn ausbricht, liegt vermutlich auch am Gemüt der Kundschaft. Die meisten Schienenreisenden sind hart gesotten und – "senk ju for träwelling" – Warten gewohnt.

Warum also aufregen, wenn es wieder mal länger dauert? Oder wie Ole Behrens mit hanseatischer Nüchternheit meint: "Es ändert ja sowieso nichts." Der Hamburger hat sogar noch Glück, obwohl er bereits seit fünf Stunden im Bahnhof verharrt. Kurz nach 13 Uhr soll auf Gleis 3 ein ICE Richtung Altona mit rund sechzigminütiger Verspätung abfahren. Doch, Moment mal. Wie passt das mit der Anzeige auf einem Digitalschirm zusammen, wonach der "gesamte Fernverkehr" bis mindestens 15 Uhr komplett eingestellt ist?

Taxifahrer machen gute Geschäfte, zumindest morgens

"Wir haben unterschiedliche Informationen", räumt ein Bahn-Mitarbeiter ein, der ratsuchenden Reisenden freundlich weiterhilft. "Tatsache aber ist, dass dieser ICE vor Kurzem in Stuttgart losgefahren ist und sich ganz langsam Mannheim nähert", sagt er. Behrens lächelt und amüsiert sich über seine Frau, die sich schon den ganzen Tag über "doofe Witze" anhören muss. Die Gattin zu Hause im Norden heißt Sabine.

Andere Bahn-Kunden starren auf die Anzeigentafel. Manche minutenlang, als ob das etwas an ihrer Lage ändern würde. Ob Mannheim-Dortmund oder Mannheim-Zürich – in Endlosschleife flackert der Hinweis "Zug fällt heute aus" über die Monitore. Auch viele S-Bahnen und Regionalbahnen sind zur Mittagszeit noch gestrichen, während der Straßenbahn- und Busverkehr allmählich wieder Fahrt aufnimmt.

Geduldig reihen sich die Passagiere im Wartestand in die Schlangen vor dem zentralen Informationsschalter ein, das Handy stets im Blick. Es ist ruhig, die Stimmung erstaunlich gelassen. "Sie können ja nichts dafür", sagen viele Reisende den Bahnangestellten, die neben Auskünften auch kostenlos Kaffee und Tee ausschenken. Zum Heißgetränk wird ein kuvertiertes Formular mit Fahrgastrechten gereicht.

Die Bahnhofsgeschäfte können aus dem Orkantief keinen großen Reibach machen. "Wir machen auch nicht mehr Umsatz als sonst", sagt ein Bäckereiverkäufer. Dafür klingelten bei den Taxifahrern die Kassen, zumindest am Morgen. "Normalerweise müssen wir mehr als eine Stunde auf den nächsten Fahrgast warten, heute waren es manchmal nur zehn Minuten", erzählt einer, der in den vergangenen Stunden schon nach Worms und Frankfurt gefahren ist. Inzwischen, gegen 13 Uhr, hat sich die Lage normalisiert. "Ehrlich gesagt hatten wir auf noch mehr Leute gehofft", sagt ein Fahrer, zieht an seiner Zigarette und genießt die Wintersonne.

Mittlerweile hat Ole Behrens seinen schweren Rollkoffer an Gleis 3 gezogen. Ein paar Meter entfernt steht Jessica Günther, die bereits seit 6 Uhr am Bahnhof ist und trotzdem kaum genervt wirkt. Ebenso Bart Meynckes, ein Belgier, und seit knapp vier Stunden vor Ort. "Bei einem Unwetter kann man wenig ausrichten. Ich finde, die Bahn hat richtig entschieden", sagt er.

Und dann fährt er tatsächlich ein, der ICE gen Hamburg. "Geschafft", sagt Ole Behrens und strahlt.