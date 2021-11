Mannheim. (RNZ) "In Mannheim wurde das Auto erfunden – und das Fahrrad", sagt Nazan Kapan. Deshalb finden es sie und ihr Parteifreund Christian Soeder, beide SPD-Bezirksbeiräte in der Schwetzingerstadt/Oststadt "das richtige Signal", dass die Augustaanlage nun radtauglich umgebaut wird. "Die Fahrradwege sind schon deutlich besser geworden, aber gerade die wichtigste Straße war für die Radlerinnen und Radler bisher nur unter Gefahr für Leib und Leben oder mit Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung nutzbar. Deshalb ist es gut, dass der Bund den Umbau der Augustaanlage mit einer Million Euro fördert", ergänzt Soeder laut einer Mitteilung.

Trotzdem sei in diesem Zusammenhang auch zu prüfen, so die beiden Genossen, ob im Zusammenhang mit den neuen Fahrradspuren nicht auch dauerhaft Tempo 30 auf der Augustaanlage eingeführt werden könnte. "Das wäre nicht nur für die Anwohner ein Gewinn an Lärmschutz, sondern auch mit mehr Sicherheit für die Fahrradfahrer verbunden", erklärt die ehemalige Stadträtin Kapan. "Und gut für die Umwelt und das städtische Mikroklima wäre es ebenfalls", so Soeder, der übrigens in der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen im Kreis Karlsruhe als Bürgermeister kandidiert.

Die Sozialdemokraten verweisen in diesem Zusammenhang auf ein Lärmgutachten aus dem Jahr 2015, das bereits die Einführung von Tempo 30 in der Augustaanlage vorgesehen hatte. "Immerhin wurde nun beschlossen, dass nachts zwischen 22 und 6 Uhr diese Geschwindigkeitsbegrenzung gelten soll", betont Kapan. "Das muss aber auch kontrolliert werden." In einem umfangreichen Antrag an die Verwaltung fordern Soeder und Kapan gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen im Bezirksbeirat, die Einhaltung der nächtlichen Tempo-30-Regelung zu überwachen. "Außerdem soll die Verwaltung darlegen, welche Hürden es rechtlich für die Einführung auch tagsüber gibt", so Soeder.

Die erste Bauphase für die Radwege in der Augustaanlage, die im September begonnen hat und bis Mitte November 2021 andauern wird, erstreckt sich im Bereich zwischen der Schubertstraße und dem Carl-Reiß-Platz auf der stadtauswärts verlaufenden Fahrspur. Die Arbeiten in diesem Bereich können unter Aufrechterhaltung einer Fahrspur durchgeführt werden. Zusätzlich werden neue Versorgungsleitungen verlegt und die komplette Ampelanlage am Carl-Reiß-Platz erneuert. Stadteinwärts bleiben beide Fahrspuren offen.

Die zweite Bauphase zwischen der Otto-Beck-Straße und dem Carl-Reiß-Platz beginnt nach der Winterpause im Januar 2022. Der dritte Abschnitt beinhaltet dann den Abschnitt zwischen der Mollstraße und der Otto-Beck-Straße und ist von Anfang Mai bis Ende Juli nächsten Jahres geplant. Das Grundprinzip der Verkehrsführung bleibt in den bisher genannten Abschnitten erhalten: stadtauswärts einspurig, stadteinwärts zweispurig. Darüber arbeitet die MVV parallel zu den Straßensanierungsarbeiten in nahezu allen Abschnitten. Ab August 2022 werden dann die Parkbuchten und die Radfahrspur stadteinwärts fertig umgebaut. Hierzu wird der Verkehr auf eine Spur begrenzt. Nach Fertigstellung des Abschnitts Carl-Reiß-Platz/Mühlendorferstraße–Schubertstraße sind die Fahrspuren und der Gehweg wieder uneingeschränkt nutzbar.

Die gesamte Bauzeit wird auf circa 14 Monate geschätzt und soll bis Mitte November 2022 abgeschlossen sein. Anschließend pausieren die Arbeiten in der Augustaanlage für die Bundesgartenschau, ehe 2024 dann der letzte Abschnitt zwischen der Mollstraße und dem Friedrichsplatz angegangen wird.