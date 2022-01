Von Jan Millenet

Mannheim. Corona macht vielen Menschen psychisch zu schaffen. Besonders suchtkranke Menschen stellt die Pandemie vor große Herausforderungen, unter anderem, weil sich die Behandlungssituation deutlich verändert hat. Wie sich die Pandemie bislang auf sie ausgewirkt hat, kann Anne Koopmann täglich beobachten. Sie ist Oberärztin für abhängiges Verhalten und Suchtmedizin am Zentralinstitut für seelische Gesundheit (ZI) in Mannheim.

"Am Anfang der Pandemie konnten die Menschen mit einer Suchterkrankung die Situation noch relativ gut kompensieren", erzählt die Ärztin. "Da hatte ich fast schon den Eindruck, dass sie damit sogar besser umgegangen sind als die Allgemeinbevölkerung." So hätten sie ganz gut verstanden, dass bestimmte Behandlungen wie Selbsthilfegruppen nicht mehr stattfinden konnten.

Die ambulante Versorgung musste ebenfalls stark reduziert werden, für Telefon- und Videotermine stand zunächst noch nicht ausreichend Equipment zur Verfügung. "Wir hatten dennoch das Gefühl, dass die Betroffenen dadurch nicht destabilisiert wirkten", so Koopmann. Die Anzahl an Rückfällen oder der Konsum an Drogen oder Alkohol waren erst einmal nicht auffällig gestiegen. Doch das sollte nicht so bleiben.

"Gerade in den letzten Monaten merkt man, dass sich die Versorgung der suchtkranken Menschen trotz digitaler Möglichkeiten so verändert hat, dass es für die Patientinnen und Patienten belastend ist", erklärt die Oberärztin. Es gebe zwar verschiedene Online-Angebote von Selbsthilfegruppen, aber nicht jeder oder jede sei online-affin. Besonders für die Betroffenen in einem Alter ab 50 Jahren hat laut Anne Koopmann ein Online-Treffen nicht die gleiche Bedeutung wie ein persönliches Treffen mit ihren vertrauten Menschen. Doch es sei vor allem diese Altersgruppe, die die Selbsthilfegruppen trägt. Suchtberatungsstellen durften anfangs ebenfalls keine persönlichen Termine anbieten. "Aber über Intimes oder Rückfälle spricht man lieber mit jemandem, den man live vor sich hat", so Koopmann.

"Das Ganze hat letztlich dazu geführt, dass Patientinnen und Patienten mehr Suchtdruck-Erlebnisse und Rückfälle haben", sagt die Oberärztin. Am offensichtlichsten sei das bei den Alkoholabhängigen. Aber auch im Drogenbereich und im Bereich der Verhaltenssüchte schlage sich das nieder. Sie nennt ein Beispiel: "Die Online-Sucht hat in der Pandemie eine ganz andere Farbe bekommen. Denn vieles musste online stattfinden. So konnten sich gerade jüngere Betroffene wie Studierende in der Online-Welt verlieren." Denn nun wurde das eigentliche Behandlungsziel bei Online-Abhängigen – die Reduzierung der Zeit im Internet – schwer erreichbar.

Auch Tagesbetreuungsangebote für Suchterkrankte stehen aktuell nur eingeschränkt zur Verfügung, was laut Koopmann dazu führt, dass die Patientinnen und Patienten plötzlich vor sehr viel ungenutzter freier Zeit stehen, weil die Tagesstruktur wegbricht. "Dadurch steigt die Gefahr, in Langeweile oder depressive Verstimmungen zu verfallen. Das wird dann versucht, mit Suchtmitteln auszugleichen", erläutert die Spezialistin. Ähnliches hat auch eine deutschlandweite Befragung von etwa 3000 Bürgerinnen und Bürgern ab 18 Jahren aus der Allgemeinbevölkerung gezeigt: Rund 35 Prozent hätten angegeben, dass sie häufiger Alkohol trinken als vor dem Lockdown. "Man kann davon ausgehen, dass es ähnlich bei den suchterkrankten Menschen aussieht." Stress durch die veränderte Situation in der Pandemie wurde so zu einem großen Risikofaktor für sie. "Mein Gefühl sagt mir, dass wir in Mannheim rund 20 Prozent mehr Patientinnen und Patienten beziehungsweise Rückfälle sehen."

Eine statistische Erhebung dazu gebe es allerdings nicht. Zusätzlich kommen die Betroffenen oftmals in körperlich noch schlechterem Zustand ans ZI als noch vor der Pandemie, was laut ihr wohl damit zu tun hat, dass sich die Allgemeinversorgung an den Krankenhäusern durch die zusätzliche Belastung der Corona-Pandemie verändert hat.

"Je länger die Pandemie dauert, desto mehr steigt auch die Belastung für Suchterkrankte." Und sie dürften damit auch noch eine Weile zu kämpfen haben. Darauf deuten Untersuchungen von psychischen Folgen durch Epidemien hin, die schon vor Corona im asiatischen Raum durchgeführt wurden: Eine hohe Quote an suchtkranken Menschen, die in Quarantäne mussten, litten auch noch bis zu drei Jahre danach an posttraumatischen Belastungsstörungen.

Doch Koopmann blickt auch positiv in die Zukunft. "Da wir gezwungen waren, Versorgungsformen zu verändern, haben sich auch neue Chancen entwickelt. Für manche Menschen, die sich zum Beispiel schämen, persönlich eine Suchtberatungsstelle aufzusuchen, könnte ein Online-Angebot durchaus niederschwelliger sein, weil es anonymer ist." Das könnte eine dauerhafte Erweiterung der Behandlungsmöglichkeiten sein.