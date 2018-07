Mannheim. (pri/mare) Zu einem Großeinsatz ist es am Sonntag gegen 17 Uhr bei Rheinkilometer 423 in Mannheim gekommen. Nach ersten Informationen wurde dort offenbar eine Person in der Rheinmitte gesichtet und war dann plötzlich verschwunden.

Daraufhin wurde eine groß angelegte Suchaktion gestartet. Im Einsatz waren zwei Feuerwehrboote, ein Polizeiboot, der Rettungshubschrauber Christoph 5 sowie die DLRG, die den Rhein nach der vermissten Person absuchten. Die Feuerwehr Ludwigshafen war ebenfalls mit ihren Einsatzkräften bei der Suche eingesetzt.

Gegen 18.10 Uhr wurde die Suche abgebrochen. Weitere Hintergründe sind bislang nicht bekannt.