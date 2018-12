Mannheim. (dpa) Wegen Leitungsfehlern ist in der Innenstadt am Samstag stundenlang der Strom ausgefallen. Erst am frühen Sonntagmorgen seien alle Haushalte wieder versorgt worden, teilte das Energieunternehmen MVV auf Facebook mit. Von der Störung waren seit Samstagmittag die Schwetzingerstadt und die Oststadt betroffen. Der Polizei zufolge fiele auch die Ampeln aus. Abgesehen von einem Autounfall sei es aber ruhig geblieben, sagte ein Sprecher der Polizei am Sonntag.

Der Grund für den Stromausfall war laut MVV ein Leitungsfehler. In der Folge habe auch eine Straße an mehrere Stellen aufgebaggert werden müssen. Wie viele Haushalte von der Störung betroffen waren, konnte die Polizei nicht sagen. Der «Mannheimer Morgen» sprach unter Berufung auf die MVV von 5000 Haushalten.

Bei dem Unfall war ein 56-jähriger Mannheimer mit seinem Peugeot gegen 17.30 Uhr auf der Otto-Beck-Straße in Richtung Luisenpark unterwegs gewesen. Da die Ampel auf Höhe der Augustanlage ausgefallen war, missachtete er die Vorfahrt einer von rechts kommenden Alfa-Romeo-Fahrerin. Der 56-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und ambulant in einem Mannheimer Krankehaus behandelt. Die 75-jährige Alfa-Romeo-Fahrerin blieb unverletzt. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf rund 8500 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.