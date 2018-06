Von Jan Millenet

Mannheim. Etwa 1,6 Millionen Rollstuhlfahrer gibt es in Deutschland. Darunter befinden sich viele modebewusste Menschen. Der Markt für schicke und dennoch geschickte Kleidung ist allerdings klein. Ein paar Studierende der Universität Mannheim wollen das ändern und haben eine Hose für Rollstuhlfahrer erfunden. Sie ist praktisch, sie sieht gut aus, und sie soll einen fairen Preis haben. Eigenschaften, die sich gar nicht so einfach vereinen lassen.

Johanna Stolch und Jonas Bruder sind zwei von insgesamt neun Studierenden, die sich unter dem Dach der gemeinnützigen Organisation Enactus seit zwei Jahren der Aufgabe widmen, "Rollis" zu aktuellem Trend zu verhelfen. "Diese Hose ist im Chino-Style", erklärt der Geschichtsstudent Jonas Bruder und streicht liebevoll über den Stoff eines der letzten Hosenprototypen, die die beiden mitgebracht haben. Und auf den ersten Blick könnte diese Hose tatsächlich in einem der angesagten Modehäuser hängen. Trotzdem ist an diesem Beinkleid so einiges anders, wodurch vor allem eines klar wird: Ein Rollstuhlfahrer kann nicht einfach so ins Geschäft gehen und sich eine Hose kaufen. Denn für dauerhaftes, bequemes Sitzen sind sie einfach nicht geeignet.

Die 22-jährige Anglistik- und BWL-Studentin Johanna Stolch erklärt den Unterschied. "Der Bund ist höher. Denn, wenn man sitzt, rutscht die Hose", nennt sie ein Beispiel. Zudem seien die Gürtelschlaufen verstärkt, damit diese bei festem Anpacken nicht abreißen. Der Knopf weicht einem Magnetverschluss. "So kann man die Hose auch mit einer Hand öffnen und schließen", erläutert Johanna Stolch. Der an sich schon verlängerte Reißverschluss, mit dem unter anderem auf medizinische Bedürfnisse Rücksicht genommen wird, ist mit einem Band versehen, um auch diesen problemlos selbstständig öffnen zu können. Das Stretch-Material sorgt für Dehnbarkeit. Auf Hosentaschen wird verzichtet, um Druckstellen zu vermeiden. Gleiches tun besondere Nähte.

Es sind viele Dinge, an die der gehende Hosenträger eher nicht denkt, die für Rollstuhlfahrer aber enorm wichtig sind. "Es gibt wenige Anbieter, die geeignete Kleidung anbieten", sagt Jonas Bruder. "Und die Kleider, die es gibt, entsprechen nicht dem aktuellen modischen Trend." Die Idee, dem entgegenzuwirken, sei in Gesprächen mit einer befreundeten Rollstuhlfahrerin entstanden, erzählt Johanna Stolch. "Durch sie haben wir von den Problemen erfahren, die Rollstuhlfahrer diesbezüglich haben." Die Gruppe startete daraufhin Umfragen, die vom Bedarf an geeigneter und gleichfalls modischer Kleidung zeugten. Und so lief das Projekt an, das zunächst "Clothing the Gap" hieß, aber vor Kurzem in "Blauherz. Style without borders" umbenannt wurde.

Die Enactus-Initiative sieht sich traditionell als Startmotor für verschiedene Projekte. Letztendlich soll daraus ein eigenständiges Unternehmen entstehen. So auch in diesem Fall. Die studentischen Modemacher arbeiten eng mit dem Pilgerhaus in Weinheim zusammen, einer evangelischen Einrichtung der Jugend- und Behindertenhilfe. Dort hat Anfang Juni eine Nähwerkstatt eröffnet, die sieben Arbeitsplätze bietet. Ungefähr die Hälfte von ihnen ist für Menschen mit Handicap vorgesehen, so Jonas Bruder. Auch geflüchtete Menschen sollen dort einen Arbeitsplatz erhalten. Den eigentlichen Start des zukünftigen Inklusionsunternehmens "Blauherz", das derzeit noch ein so genanntes Kickstarter-Projekt ist, datiert der Student auf 2019. Das Pilgerhaus und Enactus fungieren dann als Gesellschafter.

"Geplant ist eine Basishose für Rollstuhlfahrer", sagt Jonas Bruder. Vorerst ein Modell für Frauen und Männer. Doch dabei soll es nicht bleiben. Denn wenn das Projekt erfolgreich ist - und der Markt dafür sei da, sagen die beiden Studierenden -, wird es voraussichtlich weitere Modellvariationen geben. Und eine Ausweitung des Angebots auf Menschen mit anderen Beeinträchtigungen, die funktionelle Bekleidung benötigen, aber auf modischen Schick nicht verzichten möchten.

Info: Unter www.blauherz.eu gibt es weitere Informationen zur Rollstuhlfahrerhose. Bei der Organisation Enactus engagieren sich eigenen Angaben zufolge in 39 Ländern mehr als 72.000 Studierende an 1600 Hochschulen. 440 Unternehmen unterstützen die Organisation. Damit sei Enactus das weltweit größte Netzwerk seiner Art. In Deutschland ist Enactus an über 40 Hochschulen vertreten.