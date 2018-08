Mannheim. (pol/rl) Am Montagnachmittag fuhr ein 49-Jähriger in der Innenstadt mit seinem Volvo gegen einen 33-Jährigen, mit dem er zuvor in Streit geraten war. Gegen 14.30 Uhr wurde die Polizei wegen eines Streits zwischen einem Volvo-Fahrer und einem Radfahrer zum Friedrichsring beordert.

Die beiden waren auf dem Abbiegerstreifen zur Collinistraße in Streit geraten, in dessen Verlauf der 49-Jährige mit seinem Volvo rückwärts gegen den Radfahrer gefahren sein soll, wodurch dieser leicht verletzt wurde.

Zur weiteren Aufklärung des Sachverhalts benötigt die Polizei Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Ablauf geben können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter der 0621/174-3310 zu melden.