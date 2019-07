Von Wolf H. Goldschmitt

Mannheim. „Der Knall war so laut, dass ich sofort auf den Balkon gelaufen bin“, sagt Gisela P. Der Anblick, der sich der Bewohnerin der Hessischen Straße 2 am Mittwoch gegen 11.30 Uhr bietet, erinnert an ein Schlachtfeld. Eine Straßenbahn der Linie 4A Richtung Käfertaler Wald ist aus den Schienen geflogen, ein Lastwagen hängt an einem Straßenschild, und viele der Fahrgäste schreien.

Auf der Straße liegen Metallteile sowie Müll aus den Containern des Transportfahrzeuges. Die Ecke Hessische Straße und Obere Riedstraße ist völlig blockiert. Neun Menschen, darunter eine schwangere Frau, werden bei diesem Crash verletzt, zwei davor schwer. Der Sachschaden liegt nach ersten Schätzungen bei rund 800.000 Euro.

Nach wenigen Minuten treffen Polizei, Rettungskräfte, Sanitäter und Mitarbeiter der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) ein. Die Unfallstelle und die Zufahrten werden sofort abgesperrt. Alle Polizeibeamten sind angesichts der Wucht des Zusammenstoßes entsetzt.

Die Bahn steht zwei Meter neben ihrer Spur, der schwer beschädigte, blaue Lastwagen steht über der Kreuzung. „Das gibt Überstunden“, sagt einer der etwa 30 Feuerwehrleute während der laufenden Aufräumarbeiten. Es soll ein Scherz sein. Die Bahnreisenden hatten sogar noch Glück im Unglück. Der erste Waggon kam nur wenige Meter vor einem Oberleitungsmast zum Stehen.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der 32-jährige Fahrer des Brummis mit Anhänger die rote Ampel übersehen haben und dann direkt in die vorbeifahrende Straßenbahn gekracht sein. An der Unfallstelle ist die Verkehrsführung wegen der Fahrbahnerneuerung der Oberen Riedstraße unübersichtlich. Hier müssen die Autofahrer über eine linke Spur an der Baustelle des Bauunternehmens Sax & Klee vorbei.

Die Ampel, die den Verkehr regeln soll, ist aber auf der rechten Spur aufgestellt. Die Möglichkeit, dass der 32-Jährige die Lichtzeichen deswegen übersehen hat, wird jetzt von der Mannheimer Staatsanwaltschaft geprüft.

Die Räumungsarbeiten mit einem Schwerlastkran am weiträumig abgesperrten Bahnübergang würden „mindestens bis in die Abendstunden andauern“, schätzen die Verkehrsexperten vor Ort. Die RNV richtete derweil zwischen den Haltestellen Universitätsklinikum und Käfertaler Wald einen Ersatzverkehr mit Bussen ein.

Am Mittwochabend teilte die RNV mit, dass die Sperrung der Straßenbahnlinie aufgehoben ist. Gegen 21.15 Uhr konnten die Bahnen wieder den regulären Weg fahren.

Die Ermittlungen der Unfallermittler bei der Verkehrspolizei Mannheim gehen derweil weiter. Momentanem Erkenntnisstand zufolge wurden alle Verletzten nach eingehender Untersuchung die Krankenhäuser noch am Mittwochabend wieder verlassen.

Nach Abschluss der Bergung der beschädigten Straßenbahn wurden die Fahrbahn und die beschädigten Verkehrseinrichtungen wieder instandgesetzt. Für den Straßenverkehr wurde aufgrund der Fahrbahnschäden dennoch vorsorglich eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 10 km/h angeordnet.

Nach momentanem Stand der Ermittlungen wird der Sachschaden mit rund eine Million Euro beziffert. Zur Ermittlung des Unfallhergangs und der Unfallursache wurden Unfallsachverständige an der Unfallstelle hinzugezogen. Diese fertigten am Donnerstagmorgen mittels einer Drohne auch Übersichtsaufnahmen von der Unfallstelle an.

Update: Donnerstag, 4. Juli 2019, 12.17 Uhr