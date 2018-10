Mannheim. (RNZ) Einige Stadtbahnlinien und Busse der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft GmbH (RNV) ändern am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Oktober, ihre Route oder können verschiedene Haltestellen nicht anfahren. Grund sind Gleisarbeiten zwischen dem Mannheimer Hauptbahnhof und der Rheingoldhalle im Stadtteil Neckarau sowie die Kerwe mit verkaufsoffenen Sonntag in Seckenheim.

Line 3: Aufgrund von Arbeiten an der Gleisanlage ist die Strecke zwischen Mannheim Hauptbahnhof und Rheingoldhalle am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Oktober, gesperrt. Für den betroffenen Abschnitt wird ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Stadtbahnen der Linie 3 in Richtung Rheingoldhalle fahren an diesem Wochenende bis zur Haltstelle Mannheim Hauptbahnhof und von dort wieder zurück nach Sandhofen.

Linie 5: Wegen des verkaufsoffenen Sonntags wird die Seckenheimer Ortsdurchfahrt am Sonntag von etwa 12.30 bis 19 Uhr gesperrt. Die Stadtbahnen der Linie 5 fahren in Richtung Mannheim bis zur Haltestelle Seckenheim OEG-Bahnhof und von dort wieder zurück. In Richtung Heidelberg verkehrt die Linie 5 bis zur Haltestelle Pforzheimer Straße und von dort wieder zurück. Für den betroffenen Streckenabschnitt wird zwischen den Haltestellen Neuostheim und Seckenheim OEG-Bahnhof ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Die Haltestellen Deutscher Hof und Seckenheim Rathaus können in beiden Richtungen nicht bedient werden.

Linie 9: Die Stadtbahnen der Linie 9 verkehren am verkaufsoffenen Sonntag in Seckenheim in beiden Richtungen nur zwischen den Haltestellen Bad Dürkheim Bahnhof und Luisenpark/Technoseum. Die Linie 9 entfällt zwischen Luisenpark/Technoseum und Heidelberg ersatzlos.