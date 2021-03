Von Olivia Kaiser

Mannheim. Eine Überraschung war es nicht: Doch als am Samstag klar war, dass Mannheim mit einer Siebentage-Inzidenz von 101 die 100er-Marke zum dritten Mal in Folge überschritten hatte, machte sich doch Enttäuschung breit. Denn am Samstag teile die Stadtverwaltung mit, dass nach nur einer Woche die Lockerungen per Landesverordnung wieder einkassiert werden. Schon am Freitag war vermeldet worden, dass der Luisenpark nicht öffnen wird. Die Stadt zieht ab Dienstag, 16. März, die Notbremse.

Die Kontaktbeschränkungen werden wieder verschärft: Private Treffen sind nur noch mit einer Person aus einem anderen Haushalt erlaubt - ausgenommen sind Kinder unter 14 Jahren. Die gerade erst geöffnete Kunsthalle und die Reiss-Engelhorn-Museen müssen wieder schließen. Das gilt auch für Nagelstudios, Solarien und andere Anbieter von körpernahen Dienstleistungen. Friseure sind die Ausnahme. Auch Buchhandlungen. Blumenläden und Gartenmärkte.

Der Einzelhandel wird durch die Notbremse schwer getroffen. Das Terminshopping, also "Click & Meet" dürfen Geschäfte ihren Kunden nicht mehr anbieten. Lediglich bestellen und abholen (Click & Collect) ist möglich. "Die komplette Schließung der Geschäfte ab Dienstag ist ein schwerer Schlag für den Handel in der City und in ganz Mannheim", erklärte Lutz Pauels, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Mannheim City. Gerade habe man sich mit Click & Meet einigermaßen Luft verschafft und sich bestens auf kommende Öffnungen vorbereitet. "Schlimm sind das Hin und Her und die tägliche Ungewissheit, wie es weiter geht. Auch für die Kunden ist es, gerade in der Rhein-Neckar-Region, nicht mehr nachzuvollziehen, was wo genau gilt", so Pauels. Die Frustration sei deshalb "riesengroß". Er sieht den Einzelhandel besser vorbereitet, als viele andere Betriebe und Branchen und sei trotzdem der Leidtragende ohne Perspektiven."

Swen Rubel, der Geschäftsführer des Handelsverbands Nordbaden, ist vor allem verärgert, weil schon wenige Kilometer weiter die Geschäfte offen sind: "Wir kommen uns in Mannheim vor wie in diesem kleinen gallischen Dorf: Vor unseren Toren, ob nun diesseits oder jenseits des Rheins, ist der Handel offen und zu uns darf keiner rein." Die aktuelle Entwicklung mache deutlich, wie verfahren die reine Inzidenzorientierung der Landesregierung ist. Wir stecken in einer ausweglosen Lage, denn für uns in Mannheim bedeutet sie faktisch eine Verlängerung des Lockdowns bis zum Sankt Nimmerleinstag."

Peter Schäfer, der Leiter des Gesundheitsamts betonte, wie wichtig es sei, das Infektionsgeschehen zu verlangsamen, um genug Zeit zur Steigerung der Impfrate zu gewinnen. "Die Dynamik des Infektionsgeschehens muss verlangsamt werden, um nicht innerhalb kurzer Zeit die Erfolge des einschränkenden Lockdowns der letzten drei Monate wieder zu verspielen", betonte er. "Auswirkungen der steigenden Infektionszahlen zeigen sich auch bei den wieder ansteigenden Zahlen der stationär behandlungsbedürftigen Patienten." Vor diesem Hintergrund empfiehlt die Stadt angesichts der weiteren Öffnung der Grundschule ab Montag das Maskentragen auch für Schülerinnen und Schüler an Grundschulen – insbesondere auf dem Schulhof, in den Fluren und den Toiletten. Nicht-medizinische Alltagsmasken oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung sind ausreichend. Das Tragen von korrekt sitzendem Mund-Nasen-Schutz ist laut einer Mitteilung aus dem Rathaus bei gesunden Kindern unbedenklich. Kinder mit chronischen Krankheiten oder einem geschwächten Immunsystem sollten eine medizinische Maske nur in Absprache mit ihrem Kinder- und Jugendarzt tragen. Die Stadt Mannheim fordert die Landesregierung darüber hinaus auf, bis Ostern von einem Unterricht in voller Präsenz abzusehen und Wechselunterricht anzubieten.