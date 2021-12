Mannheim. (oka) Zum Jahreswechsel kommen in Mannheim vor allem in der Wasserturmanlage und an der Kurpfalzbrücke viele Menschen zusammen, um das neue Jahr mit Feuerwerk zu begrüßen. Böllern ist in dieser Silvesternacht zwar nicht erlaubt, doch bereits in der jüngsten Sitzung des Sicherheitsausschusses hatten zahlreiche Stadträtinnen und Stadträte befürchtet, dass es trotzdem zu größeren Menschenansammlungen an den neuralgischen Punkten kommen könnte. Deshalb hatte der zuständige Bürgermeister Christian Specht (CDU) eine entsprechende Allgemeinverfügung mit Versammlungsverbot angekündigt. Am Dienstag wurde sie veröffentlicht.

Demnach gilt für die Wasserturmanlage, die Kurpfalzbrücke und den Plankenkopf (Bereich der Planken in den Quadraten O7 und P7) ein Versammlungs- und Verweilverbot für Gruppen von mehr als zehn Personen. Zudem sind dort der Ausschank und der Konsum von Alkohol verboten. "Zugelassene Freischankflächen des Gastgewerbes sind von diesem Verbot ausgenommen", heißt es in der Verfügung. Bund und Länder haben sich bereits am 2. Dezember bei einem Corona-Gipfel auf ein Verkaufsverbot von Feuerwerkskörpern geeinigt. Daher dürfte es keine Überraschung sein, dass das Abbrennen pyrotechnischer Gegenstände an besagten Plätzen ebenfalls untersagt ist. Die Allgemeinverfügung ist ab dem 31. Dezember, 15 Uhr, bis 1. Januar, 9 Uhr, wirksam.