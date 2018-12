Mannheim-Seckenheim. (RNZ) Am Samstagmorgen ist in der Brückenbaustelle an der A656 bei Friedrichsfeld ein betrunkener Mini-Fahrer mit seinem Wagen gegen das Auto geprallt, das vor ihm fuhr. Wenig später blieb noch ein Lastwagen an einem der Unfallautos hängen. Der Verkehr in Richtung Heidelberg kam ins Stocken. Polizisten stellten fest, dass mehrere Autofahrer Verbotenes taten: Sie hatten gewendet und fuhren zurück, um die Autobahn an der Ausfahrt Seckenheim zu verlassen. Die A656 war in östlicher Richtung für 90 Minuten gesperrt.