Mannheim. (pol/mare) In Mannheim sind in der Nacht zu Samstag gegen Mitternacht Schüsse bei einer Gaststätte in Waldhof gefallen. Das teilen Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

Kurz vor 24 Uhr kam es demnach vor einer Gaststätte in der Jakob-Faulhaber-Straße zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in deren Folge mehrere Schüsse abgegeben wurden. Dabei wurden sechs Personen verletzt, die in verschiedene Kliniken eingeliefert wurden. Nach derzeitigem Kenntnisstand besteht bei keinem Lebensgefahr. Bei den Verletzten handelt es sich ausschließlich um Männer mit deutscher Staatsangehörigkeit im Alter von 35 bis 45 Jahren.

Nach der Tat flüchtete ein dunkles Fahrzeug vom Tatort in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit allen verfügbaren Kräften verlief bislang ohne Ergebnis. Hinweise zu dem oder den Tätern liegen derzeit noch nicht vor.

Die Zentrale Kriminaltechnik ist zur Spurensicherung und Spurenauswertung vor Ort im Einsatz. Dabei wird sie von Schusswaffensachverständigen des Kriminaltechnischen Instituts beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg unterstützt.

Die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt. Ob die Tat einen Bezug zu einer Rocker-Gruppierung aufweist, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der 20-köpfigen Ermittlungsgruppe "Jakob", die von der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg eingerichtet wurde. Mit ersten Ermittlungsergebnissen ist nicht vor Montagnachmittag zu rechnen.

Die Polizei sucht noch Zeugen. Diese können sich melden unter Telefon 0621/174-4444.

Update: Samstag, 25. September 2021, 12.31 Uhr