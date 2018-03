Mannheim. (RNZ) In den ersten Monaten des Jahres bricht bei vielen Gartenliebhabern das Schneeglöckchenfieber aus. Vor allem in England hat sich schon eine rege Schneeglöckchen-Szene entwickelt. Die bescheidenen Zwiebelpflänzchen der Gattung Galanthus haben es aber auch in sich: Auf über 4000 ist die Anzahl der Sorten mittlerweile angestiegen, denn das Schneeglöckchen ist tatsächlich eins der beliebtesten Sammel- und Zuchtobjekte gartenbegeisterter Menschen. Sie bringen Licht und Leben in den Winter. Wie kleine Perlen schmücken sie die Gärten ihrer Besitzer nicht nur in den kalten Monaten. Die verschiedenen Sorten haben nicht nur unterschiedliche Blüten- und Blattformen und verschiedene Farben, sondern blühen auch zu unterschiedlichen Zeiten: von Oktober bis in den April hinein.

Im Luisenpark finden bereits seit einigen Jahren die Schneeglöckchentage statt - diesmal am Samstag und Sonntag, 24. und 25. Februar, von 10 bis 17 Uhr. Die Vorfrühlingsblüher stehen in den Mittelpunkt eines zweitägigen Markts, bei dem nicht nur Schneeglöckchenliebhaber auf ihre Kosten kommen, sondern Freunde aller Winterblumen. Denn winterblühende Pflanzen gibt es viele: Es sind Gewächse mit besonderen Namen wie Hundszahnlilien oder Wiesenrauten, oder Adonisröschen Elfenblumen.

Auch bekanntere Spezies wie Krokusse aller Art, Narzissen, Lilien, Lenzrosen, Christrosen, Winterlinge, Pfingstrosen, Leberblümchen, Primeln, Aurikeln, Dahlien, winterblühende Gehölze, verschiedene Farne, Bergenien, Erdorchideen, Alpenveilchen, Lerchensporn, Waldlilien, Polsterstauden, Iris, und die klassischen Märzenbecher sind vor Ort.

In der Festhalle Baumhain gibt es eine Fotoausstellung zum Thema. An beiden Tagen finden ab 15 Uhr Führungen durch den "Wintergarten" im Luisenpark statt. Hagen Engelmann hält am Samstag um 13 Uhr den Vortrag "Von grünen, schimmernden und grün schimmernden Schneeglöckchen".

Am Sonntag spricht Thomas Eidmann ebenfalls um 13 Uhr über "Wintergrüne und Frühblüher im Staudengarten". Um 14.30 Uhr spielt die Musikgruppe Heimspiel Blumenlieder auf Veeh-Harfen. Außerdem können Besucher an vielen verschiedenen Schneeglöckchenarten schnuppern, sie erwerben oder sich mit Experten austauschen. Spezialisierte Gärtnereien aus dem In- und Ausland stellen neben Schneeglöckchen auch andere Frühlingsblüher, Steingartenpflanzen sowie besondere Stauden und Gehölze aus.

Info: www.luisenpark.de